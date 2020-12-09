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ДЕНЬГИ

Третьякова: Деньги из госбюджета должны направляться на закупку услуг, а не на содержание общественных организаций

Бюджетный кодекс не предусматривает ситуации, когда финансирование конкретных общественных организаций прописано отдельной строчкой в бюджете, поэтому Украинские общества слепых и глухих должны претендовать на госфинансирование на общих основаниях и на конкурсной основе, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

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Галина Третьякова: По меньшей мере 17 организаций обращались к нам в комитет с предложением, чтобы бюджетное финансирование осуществлялось на конкурсной основе
Галина Третьякова: По меньшей мере 17 организаций обращались к нам в комитет с предложением, чтобы бюджетное финансирование осуществлялось на конкурсной основе
Фото: espreso.tv

Деятельность Украинского общества слепых (Українське товариство сліпих, УТОС) и Украинского общества глухих (Українське товариство глухих, УТОГ) не может финансироваться из госбюджета, потому что это противоречит Бюджетному кодексу, заявила в комментарии "Українським новинам" глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

Она прокомментировала агентству совместное обращение УТОГ и УТОС к спикеру парламента с просьбой обеспечить их финансирование из госбюджета без конкурса.

"Бюджетный кодекс не предусматривает ситуации, когда финансирование общественных организаций непосредственно прописано строчкой в бюджете, ведь такие общественные организации, как УТОГ и УТОС не являются госпредприятиями. В то же время появилось много общественных организаций, которые занимаются правами людей с инвалидностью. И по меньшей мере 17 из них обращались к нам в комитет с предложением, чтобы бюджетное финансирование осуществлялось на конкурсной основе", – сказала нардеп.

Финансировать такие организации можно только через конкурс, как это предусмотрено постановлением Кабмина, добавила она и отметила, что желание УТОГ и УТОС получать финансирование напрямую из госбюджета может говорить о том, что в этих организациях опасаются проиграть в конкурентной борьбе.

"В центре должен стоять не интерес сотрудников таких общественных организаций, которые много лет содержатся за счет бюджета, а человек с инвалидностью. Именно этот принцип лег в основу постановления Кабмина, которое обязывает Минсоцполитики распределять финансы между такими организациями на конкурсах", – объяснила Третьякова.

Она считает, что УТОС и УТОГ могут манипулировать, когда утверждают, что без финансирования из бюджета напрямую сотрудники останутся без зарплаты.

"Мы должны переходить на закупку конкретно социальных услуг. Не финансировать расходы по содержанию общественной организации, а оплачивать из бюджета полученные людьми с инвалидностью социальные услуги, например, курсы по чтению азбуки Брайля. И если УТОС обучил азбуке 100 человек, то мы в таком случае должны оплатить такие услуги, предусмотрев в бюджете средства на это. То есть деньги должны выделяться именно на услуги, а не на содержание ОО, особенно с учетом того, что проконтролировать эффективное использование ими средств невозможно из-за "куцей" отчетности", – подчеркнула политик.

По ее словам, нужно наращивать объемы финансирования тех общественных организаций, которые предоставляют социальные услуги и защищают права ветеранов.

"Мы – воюющая страна. У нас, к сожалению, люди становятся инвалидами, принимая участие в боевых действиях. И мы просто обязаны расширять круг организаций, которым будет предоставлено госфинансирование и увеличивать его объемы", – убеждена народный депутат.

Теги: госбюджет, бюджет, ветераны, конкурс, инвалидность, деньги, парламент, финансирование, Бюджетный Кодекс, Галина Третьякова
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