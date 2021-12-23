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Украина на пять лет вводит пошлины на импорт фанеры и картофельного крахмала из Беларуси

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Решение о введении пошлины межведомственная комиссия по международной торговле приняла после проведения антидемпинговых расследований
Решение о введении пошлины межведомственная комиссия по международной торговле приняла после проведения антидемпинговых расследований
Фото: depositphotos.com

В Украине вводится пошлина сроком на пять лет на импорт фанеры и картофельного крахмала из Беларуси, а также древесностружечных плит из Беларуси и России. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Министерства экономики по итогам заседания межведомственной комиссии по международной торговле.

Заседание комиссии по международной торговле, на котором рассматривался ряд вопросов защиты украинских товаропроизводителей на внутреннем рынке, состоялось под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко. В нем также приняли участие представители Минагрополитики, Мининфраструктуры, Минюста, Минэнерго, Офиса президента Украины, Гостаможни.

Сообщается, что после проведения антидемпинговых расследований комиссия приняла решение о введении пошлины сроком на пять лет на:

  • фанеру из Беларуси. Ставка пошлины для производителя-экспортера ОАО "ФанДОК" – 25,71%, для производителя-экспортера ОАО "Мостовдрев" – 25,71%, для производителя-экспортера ОАО "Борисовдрев" – 25,71%, для других производителей и экспортеров Беларуси – 41,35%;
  • древесностружечные плиты из Беларуси и России. Ставка таможенной пошлины для производителей и экспортеров из Беларуси – 45,14%, для производителей и экспортеров из России – 18,19%;
  • крахмал картофельный из Беларуси. Ставка таможенной пошлины для производителей и экспортеров из Беларуси – 23,8%.

Также комиссия продлила на пять лет антидемпинговые меры по импорту в Украину твердых древесноволокнистых (ДВП) плит мокрого способа производства из РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, экономика, импорт, пошлины, расследование, торговля, заседание, Юлия Свириденко
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