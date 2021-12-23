Украина на пять лет вводит пошлины на импорт фанеры и картофельного крахмала из Беларуси

Заседание комиссии по международной торговле, на котором рассматривался ряд вопросов защиты украинских товаропроизводителей на внутреннем рынке, состоялось под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко. В нем также приняли участие представители Минагрополитики, Мининфраструктуры, Минюста, Минэнерго, Офиса президента Украины, Гостаможни.
Сообщается, что после проведения антидемпинговых расследований комиссия приняла решение о введении пошлины сроком на пять лет на:
Также комиссия продлила на пять лет антидемпинговые меры по импорту в Украину твердых древесноволокнистых (ДВП) плит мокрого способа производства из РФ, сообщает пресс-служба ведомства.