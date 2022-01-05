Украина в 2021 году экспортировала товаров на рекордные $68,24 млрд – Министерство экономики

Предыдущие показатели такого уровня Украина имела в 2011-м ($68,39 млрд) и в 2012 году ($68,81 млрд).

"Такие результаты экспорта имеют большое значение для бюджета Украины. Когда украинские производители продают свои товары за границу, мы получаем приток иностранной валюты, позволяющий финансировать расходы на импорт без дестабилизации валютного рынка и накапливать международные резервы для укрепления устойчивости экономики. Кроме того, дополнительные экспортные поступления увеличивают доходы бюджета и, соответственно, возможности для финансирования социальных расходов и программ развития", – прокомментировала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Оборот товаров в 2021 году в Украине составил $141,54 млрд, что на 36,71% больше, чем в предыдущем. Стоимость экспорта в абсолютных параметрах выросла на $19,05 млрд.

В министерстве напомнили, что экспорт товаров в 2020 году снизился по сравнению с 2019-м на 1,7% ($862,8 млн) и составил $49,2 млрд.