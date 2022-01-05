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Украина в 2021 году экспортировала товаров на рекордные $68,24 млрд – Министерство экономики

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Результаты экспорта имеют большое значение для бюджета Украины, заявили в Минэкономики
Результаты экспорта имеют большое значение для бюджета Украины, заявили в Минэкономики
Фото: depositphotos.com

Украина в 2021 году экспортировала товаров на $68,24 млрд, это самый высокий показатель с 2012 года. Об этом 5 января написала пресс-служба Министерства экономики.

Предыдущие показатели такого уровня Украина имела в 2011-м ($68,39 млрд) и в 2012 году ($68,81 млрд).

"Такие результаты экспорта имеют большое значение для бюджета Украины. Когда украинские производители продают свои товары за границу, мы получаем приток иностранной валюты, позволяющий финансировать расходы на импорт без дестабилизации валютного рынка и накапливать международные резервы для укрепления устойчивости экономики. Кроме того, дополнительные экспортные поступления увеличивают доходы бюджета и, соответственно, возможности для финансирования социальных расходов и программ развития", – прокомментировала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Оборот товаров в 2021 году в Украине составил $141,54 млрд, что на 36,71% больше, чем в предыдущем. Стоимость экспорта в абсолютных параметрах выросла на $19,05 млрд.

В министерстве напомнили, что экспорт товаров в 2020 году снизился по сравнению с 2019-м на 1,7% ($862,8 млн) и составил $49,2 млрд.

Контекст:

В начале июня 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что за пять месяцев в стране почти на 50% вырос экспорт украинской продукции в Китай, США, Турцию, Великобританию.

Шмыгаль 18 декабря сообщил, что по итогам 10 месяцев года вырос экспорт украинской продукции. По его словам, "главным рынком сбыта украинских товаров остался Европейский союз с долей в 40%".

В течение 2021 года Министерство иностранных дел Украины и Госпродпотребслужба открыли или возобновили доступ на иностранные рынки для 81 группы украинских товаров в 21 стране мира. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба 17 декабря.

Теги: Украина, валюта, экономика, экспорт, Юлия Свириденко, протесты в Казахстане 2022
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