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МИД Украины помог более 200 украинским компаниям начать работу на иностранных рынках – Кулеба

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Кулеба: Мы продвигаем украинский экспорт и привлекаем иностранных инвесторов
Кулеба: Мы продвигаем украинский экспорт и привлекаем иностранных инвесторов
Фото: mfa.gov.ua

В течение 2021 года Министерство иностранных дел Украины и Госпродпотребслужба открыли или возобновили доступ на иностранные рынки для 81 группы украинских товаров в 21 стране мира. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга 17 декабря, пишет пресс-служба ведомства.

Министерство помогло более 200 украинским компаниям начать работу на иностранных рынках.

"Мы продвигаем украинский экспорт и привлекаем иностранных инвесторов. Это один из ключевых приоритетов стратегии внешнеполитической деятельности Украины", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, увеличение объемов экспорта и инвестиций в Украину оказывает непосредственное влияние на уровень благосостояния граждан.

"В этом году мы плодотворно поработали на направлении экономической дипломатии. Об этом свидетельствуют конкретные цифры: более 200 украинских компаний приступили к экспорту или открыли представительства за рубежом. Около 100 иностранных компаний уже реализуют или рассматривают экономически важные для нашего государства инвестиционные проекты", – уточнил Кулеба.

Контекст:

5 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2021 года почти на 50% вырос экспорт украинской продукции в Китай, США, Турцию, Великобританию.

Шмыгаль 18 декабря сообщил, что по итогам 10 месяцев этого года вырос экспорт украинской продукции. По его словам, "главным рынком сбыта украинских товаров остался Европейский союз с долей в 40%".

Теги: Украина, МИД, МИД Украины, экспорт, Дмитрий Кулеба, Госпродпотребслужба, рынки
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