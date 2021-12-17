"Год больших угроз и больших достижений". Кулеба назвал топ-10 побед украинской дипломатии в 2021 году

Кулеба заявил, что доволен результатами работы МИД в этом году Фото: mfa.gov.ua

"Это был хороший год для дипломатии Украины. С одной стороны, год больших угроз и вызовов, собственно, как и всегда, с другой – год больших инициатив и достижений... МИД системно работал над утверждением Украины как активного участника международной политики, укреплял безопасность для нашего государства в сложных условиях, открывал новые экономические возможности для украинского бизнеса в мире. За этот год – я очень доволен – нам удалось достигнуть многих результатов", – сказал Кулеба.

Он озвучил топ-10 побед украинской дипломатии в 2021 году.

"Первые за 30 лет стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегия, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД – это пункт №1", – сказал Кулеба.

По его словам, второй победой стало создание Крымской платформы, третьей – визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и построение доверительных отношений с новой администрацией президента США Джозефа Байдена, четвертой – открытие новых экономических возможностей для украинских компаний, экспансия украинского экспорта.

Пятым пунктом министр назвал "усиление украинского войска усилиями дипломатов". Шестой победой, по его словам, стал запуск Ассоциированного трио и его признание со стороны ЕС, седьмой – деэскалация угроз по безопасности весной и мобилизация партнеров на разработку пакета сдерживания России сейчас.

Восьмой победой Кулеба назвал эвакуацию из Афганистана и Сектора Газа около тысячи людей, девятой – сохранение возможностей для путешествий украинцев Европой во время пика пандемии.

"Десятое, последнее, но не менее важное – гордость за Украину, которую мы укрепляли на протяжении этого года. Мы провели Саммит первых леди и джентльменов, нашли новый формат; привезли Конституцию Пилипа Орлика впервые в Украину; захватили позиции лидеров в противодействии дезинформации; обеспечили решение о возвращении скифского золота и внесении крымскотатарского орнамента орьнек в список ЮНЕСКО", – рассказал Кулеба.

По его словам, в большинстве случаем сотрудникам МИД говорили, что добиться этого невозможно.

"Вы не построите хороших отношений с Байденом, вы не создадите Крымскую платформу, вы не сможете эвакуировать людей в разгар вооруженных конфликтов, вы не сможете увеличить экспорт в условиях пандемии, вы не сможете изменить к лучшему отношение к Украине" – все это нам каждый раз говорили. Но каждый раз мы доказывали, что мы можем, мы способны", – подчеркнул Кулеба.



