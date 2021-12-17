ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Год больших угроз и больших достижений". Кулеба назвал топ-10 побед украинской дипломатии в 2021 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба заявил, что доволен результатами работы МИД в этом году
Кулеба заявил, что доволен результатами работы МИД в этом году
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал главные результаты работы своего ведомства в 2021 году. Он перечислил их на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook.

"Это был хороший год для дипломатии Украины. С одной стороны, год больших угроз и вызовов, собственно, как и всегда, с другой – год больших инициатив и достижений... МИД системно работал над утверждением Украины как активного участника международной политики, укреплял безопасность для нашего государства в сложных условиях, открывал новые экономические возможности для украинского бизнеса в мире. За этот год – я очень доволен – нам удалось достигнуть многих результатов", – сказал Кулеба.

Он озвучил топ-10 побед украинской дипломатии в 2021 году. 

"Первые за 30 лет стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегия, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД – это пункт №1", – сказал Кулеба.

По его словам, второй победой стало создание Крымской платформы, третьей – визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и построение доверительных отношений с новой администрацией президента США Джозефа Байдена, четвертой – открытие новых экономических возможностей для украинских компаний, экспансия украинского экспорта.

Пятым пунктом министр назвал "усиление украинского войска усилиями дипломатов". Шестой победой, по его словам, стал запуск Ассоциированного трио и его признание со стороны ЕС, седьмой – деэскалация угроз по безопасности весной и мобилизация партнеров на разработку пакета сдерживания России сейчас.

Восьмой победой Кулеба назвал эвакуацию из Афганистана и Сектора Газа около тысячи людей, девятой – сохранение возможностей для путешествий украинцев Европой во время пика пандемии.

"Десятое, последнее, но не менее важное – гордость за Украину, которую мы укрепляли на протяжении этого года. Мы провели Саммит первых леди и джентльменов, нашли новый формат; привезли Конституцию Пилипа Орлика впервые в Украину; захватили позиции лидеров в противодействии дезинформации; обеспечили решение о возвращении скифского золота и внесении крымскотатарского орнамента орьнек в список ЮНЕСКО", – рассказал Кулеба.

По его словам, в большинстве случаем сотрудникам МИД говорили, что добиться этого невозможно. 

"Вы не построите хороших отношений с Байденом, вы не создадите Крымскую платформу, вы не сможете эвакуировать людей в разгар вооруженных конфликтов, вы не сможете увеличить экспорт в условиях пандемии, вы не сможете изменить к лучшему отношение к Украине" – все это нам каждый раз говорили. Но каждый раз мы доказывали, что мы можем, мы способны", – подчеркнул Кулеба. 

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/4590491547671396


Теги: Россия, США, Крым, Афганистан, МИД Украины, ЮНЕСКО, экспорт, эвакуация, Дмитрий Кулеба, саммит, российская агрессия, дипломаты, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
"Что за тетка в расстегнутом халате и тапочках?", "Расшиперилась некрасиво". Королева нарвалась на критику за неаккуратный вид
"Что за тетка в расстегнутом халате и тапочках?", "Расшиперилась некрасиво". Королева нарвалась на критику за неаккуратный вид
  "У нас папа очень добрый, поэтому приходится быть плохим полицейским". Бацман рассказала, как воспитывает дочерей
  "У нас папа очень добрый, поэтому приходится быть плохим полицейским". Бацман рассказала, как воспитывает дочерей
"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо
"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо
  "Это не самый позитивный опыт в моей жизни. Она была очень старше". 28-летний Логай рассказал о своем первом сексе
  "Это не самый позитивный опыт в моей жизни. Она была очень старше". 28-летний Логай рассказал о своем первом сексе
95-летняя Елизавета II отменила традиционный обед накануне Рождества
95-летняя Елизавета II отменила традиционный обед накануне Рождества
  Бацман призналась, сколько раз ссорилась с Гордоном за 10 лет брака
  Бацман призналась, сколько раз ссорилась с Гордоном за 10 лет брака
"Девчуля лет 25, "Ежик в тумане". 39-летняя Вера Брежнева показала тело в сильно облегающем комбинезоне
"Девчуля лет 25, "Ежик в тумане". 39-летняя Вера Брежнева показала тело в сильно облегающем комбинезоне
Организаторы "Мисс мира" отменили финал конкурса за несколько часов до его начала
Организаторы "Мисс мира" отменили финал конкурса за несколько часов до его начала
"Прическу пора бы поменять", "Летучая мышь". В сети обсуждают вечерний образ 39-летней Подольской
"Прическу пора бы поменять", "Летучая мышь". В сети обсуждают вечерний образ 39-летней Подольской
Звезду "Секса в большом городе", 67-летнего Криса Нота обвинили в изнасилованиях
Звезду "Секса в большом городе", 67-летнего Криса Нота обвинили в изнасилованиях
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (223574)
2
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (64658)
3
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (53263)
4
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (49319)
5
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (45608)
6
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (40466)
7
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (36925)
8
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (32287)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS