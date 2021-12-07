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"Две недели назад в Брюсселе я буквально всех трусил, сейчас работа идет очень высокими темпами". Кулеба заявил, что ЕС сильно продвинулся в подготовке санкций против РФ

Кулеба считает, что сейчас евроатлантическое единство "работает лучше, чем оно работало в 2014 году"
Кулеба считает, что сейчас евроатлантическое единство "работает лучше, чем оно работало в 2014 году"
Фото: mil.lv

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что работа над возможными санкциями ЕС против РФ в случае эскалации российской агрессии против Украины идет очень высокими темпами. Об этом глава МИД сказал 6 декабря в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Кулеба косвенно подтвердил информацию Financial Times о том, что некоторые европейские страны сомневались в реальности российской угрозы для Украины.

Он сказал, что к моменту саммита глав МИД стран НАТО в Риге 30 ноября среди членов Альянса уже прошла "внутренняя дискуссия" по поводу возможного вторжения РФ в Украину. "Как мне передавали коллеги, до этого заседания они были более скептичны, но когда они получили весь массив информации, позиция была консолидирована у всех".

Кулеба подчеркнул, что на всех его встречах с партнерами звучала однозначная поддержка Украины, и, хотя "Альянс за нас воевать не будет", отдельные страны НАТО могут сильно помочь. По словам министра, уровень готовности санкций против РФ от европейских стран сильно вырос за последнее время.  

"Две недели назад я был в Брюсселе на министерской встрече Восточного партнерства, говорил с коллегами из Европейского союза –- и сейчас, через две недели, я говорил с ними в Стокгольме, и я вам скажу, что за эти две недели они прошли очень большой путь в координации с США относительно возможных санкций, в определенности, в проработке санкций, которые могут быть применены", – сказал он. 

На вопрос, насколько сейчас существует евроатлантическое единство между странами Европы и США, Кулеба рассказал, что он во время прошлого визита в Вашингтон призвал США в случае, если они будут готовы на более жесткие санкции, чем ЕС, применять их независимо от Брюсселя.

"Я четко сказал американским коллегам, что: "Уважаемые коллеги, мы приветствуем координацию между вами и ЕС санкционной политики, но если вы будете готовы на более жесткие санкции, а ЕС не будет на них готов, то лучше уж применяйте свои санкции, чем снижать уровень давления ради этого трансатлантического единства", – поделился Кулеба.

Он заявил, что нынешняя ситуация является тестом для Евросоюза и США, и отметил, что сейчас евроатлантическое единство "работает лучше, чем оно работало в 2014 году". 

"Две недели назад, когда я был в Брюсселе, я в буквальном смысле всех трусил и говорил: "Садитесь и говорите о санкциях, конкретно что, когда". Это же серьезные вещи, и они требуют согласования по линии финансистов, потому что речь идет об очень конкретных инструментах. Сейчас, когда я имею с теми же людьми разговоры уже в Риге и в Швеции, через две недели, уже они продвинулись очень далеко в обсуждении этих санкций, то есть работа идет очень-очень высокими темпами".

Контекст:

Кулеба говорил, что страны Европы и НАТО совместно с Украиной готовят пакет сдерживания РФ от агрессивных действий. По его словам, эти меры обсуждались на заседании глав МИД стран НАТО 30 ноября в Риге и на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме. Кроме того, Кулеба обсуждал их с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.

Этот пакет имеет три уровня – политическое, экономическое и оборонное сдерживание, рассказала посол в США Оксана Маркарова.

Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались".

Обсуждение санкций против РФ возникло на фоне нового наращивания российских войск на границе Украины, которое разведки на Западе фиксируют с конца октября. По информации министра обороны Украины Алексея Резникова, на начало декабря РФ сосредоточила на границе и оккупированных территориях более 94 тыс военных.

Теги: США, МИД, НАТО, санкции, Брюссель, Дмитрий Кулеба, саммит, Европа, российская агрессия, Евросоюз, ЕС
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