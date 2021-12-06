СМИ пишут, что США пришлось убеждать европейские страны в возможности вторжения РФ в Украину, в Еврокомиссии отрицают

В Евросоюзе подчеркнули, что очень серьезно относятся к вопросу наращивания российской военной мощи вокруг Украины Фото: depositphotos.com

Собеседники издания рассказали, что некоторые страны Евросоюза сомневались в убедительности доказательств Вашингтоном возможного ввода российских войск в Украину и США с начала ноября убеждали представителей европейских стран, в том числе Германии, в этой вероятности.

В преддверии саммита глав МИД стран НАТО, который прошел 30 ноября в Риге, Вашингтон передал "нехарактерно" широкий объем разведданных о концентрации российских войск у украинской границы союзникам по НАТО, а также по дипломатическим каналам ЕС, сообщили источники. Они называют переданную информацию "чрезвычайно всеобъемлющей".

Один из собеседников отметил, что многие союзники не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи. По его информации, "сдвиг" в сторону позиции США произошел после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

В то же время пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано в комментарии российскому РБК это отрицает. Он подчеркнул, что Евросоюз "не комментирует различные спекуляции в СМИ", но очень серьезно относится к вопросу наращивания российской военной мощи вокруг Украины и, как непосредственный сосед Украины, внимательно следит за ситуацией в стране.

Пресс-секретарь напомнил, что тема предполагаемого российского вторжения обсуждалась главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Джо Байденом 10 ноября в Вашингтоне, а также президентом Евросовета Шарлем Мишелем с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель затрагивал эту тему с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой, а также с главой российского МИД Сергеем Ларвовым "на полях" министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме в начале декабря.

Он отметил, что этот вопрос также будет на следующей неделе обсуждаться министрами иностранных дел стран – членов ЕС.

По его словам, Евросоюз продолжает тесно координировать свои действия с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками и изучает способы повышения устойчивости Украины в случае дальнейшей эскалации. "Европейский союз очень четко заявил о нашей твердой поддержке Украины перед любой новой агрессией, которая будет иметь серьезные последствия", – заключил Стано.