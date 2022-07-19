Украинцы смогут на год дольше обменивать монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек – Нацбанк

"Национальный банк продлил на один год срок обмена разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами, – до 30 сентября 2023 года. Такое решение Национального банка связано с продолжением военного положения в Украине", – говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что из-за открытого вторжения российских войск в Украину в феврале значительная часть украинцев находится за пределами своего постоянного места жительства и это сказывается на объемах обмена.

"За март – июнь 2022 года произошел обмен лишь 665 тыс. штук монет номиналами 1, 2 и 5 копеек. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (за март – июнь 2021 года обменяли 3,3 млн штук монет). Всего с начала изъятия из обращения произведен обмен почти 48 млн штук монет номиналами 1, 2, 5 копеек", – объяснили в НБУ.

По его данным, по состоянию на 1 июля у украинцев остается почти 5,7 млрд монет таких номиналов.

"Опыт других стран мира свидетельствует, что наибольшие объемы изъятия монет приходятся на последние два месяца до окончания срока обмена. Следовательно, граждане смогут обменять монеты мелких номиналов бесплатно и без ограничений на монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в подразделениях Национального банка и в ряде отделений уполномоченных банков ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", ПУМБ)", – уведомили в НБУ.