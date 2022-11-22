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Украинские банки за 10 месяцев заработали столько же, сколько в "мирном" 2018 году – Гетманцев

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Oтчисления банков в резервы выросли в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года
Oтчисления банков в резервы выросли в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года
Фото: Національний банк України / Facebook

Чистая прибыль банковской системы за 10 месяцев 2022 года составила 11 млрд грн, в том числе в октябре 3,6 млрд грн. Об этом депутат Верховной Рады от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал 22 ноября в Telegram.

По его словам, этот показатель – в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в "относительно мирном и стабильном 2018 году" был зафиксирован такой же результат.

Операционная прибыль за 10 месяцев составила 118 млрд грн, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил нардеп. При этом отчисления банков в резервы выросли в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 107 млрд грн.

По итогам девяти месяцев этого года доля неработающих кредитов увеличилась на 54 млрд грн, говорится в сообщении.

"Сохранение доходности остается весомым фактором способности банков самостоятельно поддерживать нормативы адекватности капитала, иметь достаточные резервы для покрытия кредитных рисков и прохождения кризиса, обусловленного войной", – прокомментировал Гетманцев статистику.

Теги: Верховная Рада, Украина, банки, статистика, прибыль, финансы, Даниил Гетманцев
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