Украинские банки за 10 месяцев заработали столько же, сколько в "мирном" 2018 году – Гетманцев

Oтчисления банков в резервы выросли в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года Фото: Національний банк України / Facebook

По его словам, этот показатель – в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в "относительно мирном и стабильном 2018 году" был зафиксирован такой же результат.

Операционная прибыль за 10 месяцев составила 118 млрд грн, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил нардеп. При этом отчисления банков в резервы выросли в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 107 млрд грн.

По итогам девяти месяцев этого года доля неработающих кредитов увеличилась на 54 млрд грн, говорится в сообщении.

"Сохранение доходности остается весомым фактором способности банков самостоятельно поддерживать нормативы адекватности капитала, иметь достаточные резервы для покрытия кредитных рисков и прохождения кризиса, обусловленного войной", – прокомментировал Гетманцев статистику.