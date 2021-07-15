Украинский стартап Revolut оценили в $33 млрд. Его сооснователь стал долларовым миллиардером

Это позволило бы ему войти в первую десятку действующего списка украинского Forbes и подвинуть на 10-е место бизнесмена Александра Ярославского, подчеркнуло издание.

Revolut привлек $800 млн инвестиций. Компанию оценили в $33 млрд, что сделало ее самым дорогим финтех-стартапом в Великобритании, пишет американское издание TechCrunch. Новая оценка в шесть раз больше по сравнению с предыдущим раундом финансирования в 2020 году. Тогда компанию оценили в $5,5 млрд.

Привлеченные $800 млн компания планирует направить на запуск новых продуктов и экспансию новых рынков, в том числе США и Индии, сообщило агентство Bloomberg.