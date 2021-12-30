Украинский бизнесмен вынужден продать долю в аэрокосмическом предприятии Firefly Aerospace под давлением США – Bloomberg

Поляков вложил в Firefly более $200 млн, спасши компанию от банкротства Фото: Max Polyakov / Facebook

Как пишет издание, власти США выразили возражения против контроля Полякова над компанией на фоне опасений, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, пытающиеся разработать ракетные программы.

Вloomberg сообщает, что Поляков вложил в Firefly более $200 млн, спасши компанию от банкротства. В конце ноября он получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), в котором говорилось о беспокойстве за национальную безопасность, а также было предъявлено требование Полякову и его инвестиционной компании Noosphere Venture Partners продать примерно 50% акций Firefly Aerospace.

Украинский бизнесмен согласился с требованием американских властей, в то же время подчеркнул, что то, что он является владельцем этой компании, не угрожает нацбезопасности США.

По данным источников издания, американское правительство прекратило текущие операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге, поскольку идет рассмотрение вопроса собственности, к которой причастен Поляков.

Бизнесмен отреагировал на ситуацию с вынужденной продажей доли в компании. В своем профиле в Facebook он опубликовал фото птички со связанными крыльями.