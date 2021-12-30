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Украинский бизнесмен вынужден продать долю в аэрокосмическом предприятии Firefly Aerospace под давлением США – Bloomberg

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Поляков вложил в Firefly более $200 млн, спасши компанию от банкротства
Поляков вложил в Firefly более $200 млн, спасши компанию от банкротства
Фото: Max Polyakov / Facebook

Бизнесмен из Украины Максим Поляков вынужден продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace под давлением правительства США, ссылающегося на соображения национальной безопасности. Об этом 29 декабря сообщило издание Bloomberg.

Как пишет издание, власти США выразили возражения против контроля Полякова над компанией на фоне опасений, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, пытающиеся разработать ракетные программы.

Вloomberg сообщает, что Поляков вложил в Firefly более $200 млн, спасши компанию от банкротства. В конце ноября он получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), в котором говорилось о беспокойстве за национальную безопасность, а также было предъявлено требование Полякову и его инвестиционной компании Noosphere Venture Partners продать примерно 50% акций Firefly Aerospace.

Украинский бизнесмен согласился с требованием американских властей, в то же время подчеркнул, что то, что он является владельцем этой компании, не угрожает нацбезопасности США.

По данным источников издания, американское правительство прекратило текущие операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге, поскольку идет рассмотрение вопроса собственности, к которой причастен Поляков.

Бизнесмен отреагировал на ситуацию с вынужденной продажей доли в компании. В своем профиле в Facebook он опубликовал фото птички со связанными крыльями.

https://www.facebook.com/maxpolyakov.space/posts/452500179586981

Контекст:

Получив образование акушера-гинеколога, Поляков заработал состояние на разработке программного обеспечения для бизнеса, интернет-играх, сайтах знакомств и маркетинге, пишет Bloomberg. Он спас Firefly от банкротства в 2017 году. 

Сегодня Firefly Aerospace – частное аэрокосмическое предприятие с офисами в городе Остин (штат Техас, США) и украинском городе Днепр. Ракетостроительные мощности компании находятся в Техасе, в то время как украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают оборудование для ракет.

С участием американских и украинских специалистов компания разрабатывает легкие ракеты-носители Alpha и Beta. Они смогут доставлять в космос одну и четыре тонны груза соответственно. 

За последние пару лет компания выиграла контракты с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA), Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов и ВВС на выполнение различных миссий.

Теги: космос, инвестиции, бизнес, технологии, ракеты, Максим Поляков, ракета, запуск, бизнесмен
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