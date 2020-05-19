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"Укравтодор" проверит работу компании AzVirt LLC на Броварской объездной

На компанию AzVirt LLC поступили жалобы – сегодня сняли видео, как она укладывала асфальт во время дождя, сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

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Кубраков: Проекты, реализуемые за счет международных финансовых учреждений, должны быть образцовыми
Кубраков: Проекты, реализуемые за счет международных финансовых учреждений, должны быть образцовыми
Фото: Alexander Kubrakov / Facebook

Государственное агентство автомобильных дорог проверит работу компании AzVirt LLC, сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook 9 мая.

По его словам, утром во вторник на трассе Киев – Чернигов граждане засняли видео, как техника работает под дождем.

"Укравтодор", который является заказчиком этих работ, изучит отчет компании о проведенных сегодня работах и при необходимости применит необходимые санкции. Проекты, реализуемые за счет международных финансовых учреждений, должны быть образцовыми и по организации закупочного процесса, и по системе независимого технадзора. Поэтому любые случаи, которые свидетельствуют о нарушении технологий, должны быть изучены и не допущены в будущем", – написал глава "Укравтодора".

Глава "Укравтодора" уточнил, что речь идет о работах на объездной Броваров.

"Речь идет об объездной города Бровары (км -20+500 – км 22+700 трассы М-01), которая ремонтируется за счет кредитных средств ЕБРР и ЕИБ. Работы на видео выполняет компания AzVirt LLC. По словам руководителя проекта, компания не планировала укладывать сегодня асфальтобетон и проводила обустройство выравнивающего слоя по технологии холодного ресайклинга. По этой технологии дождь (не ливень) не является причиной остановки работ. Однако, по словам свидетелей, асфальтобетонный завод сегодня все же запускался", – отметил он.

https://www.facebook.com/100004848136863/videos/1552890604882529/

Объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году в Украине составит 113 млрд грн.

Теги: Укравтодор, Бровары, ремонт, дороги, Александр Кубраков
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