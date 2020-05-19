"Укравтодор" проверит работу компании AzVirt LLC на Броварской объездной

Государственное агентство автомобильных дорог проверит работу компании AzVirt LLC, сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook 9 мая.
По его словам, утром во вторник на трассе Киев – Чернигов граждане засняли видео, как техника работает под дождем.
"Укравтодор", который является заказчиком этих работ, изучит отчет компании о проведенных сегодня работах и при необходимости применит необходимые санкции. Проекты, реализуемые за счет международных финансовых учреждений, должны быть образцовыми и по организации закупочного процесса, и по системе независимого технадзора. Поэтому любые случаи, которые свидетельствуют о нарушении технологий, должны быть изучены и не допущены в будущем", – написал глава "Укравтодора".
Глава "Укравтодора" уточнил, что речь идет о работах на объездной Броваров.
"Речь идет об объездной города Бровары (км -20+500 – км 22+700 трассы М-01), которая ремонтируется за счет кредитных средств ЕБРР и ЕИБ. Работы на видео выполняет компания AzVirt LLC. По словам руководителя проекта, компания не планировала укладывать сегодня асфальтобетон и проводила обустройство выравнивающего слоя по технологии холодного ресайклинга. По этой технологии дождь (не ливень) не является причиной остановки работ. Однако, по словам свидетелей, асфальтобетонный завод сегодня все же запускался", – отметил он.
Объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году в Украине составит 113 млрд грн.