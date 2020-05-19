"Укравтодор" проверит работу компании AzVirt LLC на Броварской объездной

На компанию AzVirt LLC поступили жалобы – сегодня сняли видео, как она укладывала асфальт во время дождя, сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Государственное агентство автомобильных дорог проверит работу компании AzVirt LLC, сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook 9 мая.

По его словам, утром во вторник на трассе Киев – Чернигов граждане засняли видео, как техника работает под дождем.

"Укравтодор", который является заказчиком этих работ, изучит отчет компании о проведенных сегодня работах и при необходимости применит необходимые санкции. Проекты, реализуемые за счет международных финансовых учреждений, должны быть образцовыми и по организации закупочного процесса, и по системе независимого технадзора. Поэтому любые случаи, которые свидетельствуют о нарушении технологий, должны быть изучены и не допущены в будущем", – написал глава "Укравтодора".

Глава "Укравтодора" уточнил, что речь идет о работах на объездной Броваров.

"Речь идет об объездной города Бровары (км -20+500 – км 22+700 трассы М-01), которая ремонтируется за счет кредитных средств ЕБРР и ЕИБ. Работы на видео выполняет компания AzVirt LLC. По словам руководителя проекта, компания не планировала укладывать сегодня асфальтобетон и проводила обустройство выравнивающего слоя по технологии холодного ресайклинга. По этой технологии дождь (не ливень) не является причиной остановки работ. Однако, по словам свидетелей, асфальтобетонный завод сегодня все же запускался", – отметил он.

Объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году в Украине составит 113 млрд грн.