"Укрбуд" хочет через суд запретить новому застройщику завершить работы на своих недостроях – СМИ

Компании "Укрбуд Девелопмент" и "Укрбуд Инвест" в суде требуют запретить фирме "Строй Сити Кэпитал" – новому застройщику жилкомплексов "Кристал Хаус" и "Парковая Долина" – продолжать строительство этих двух жилых комплексов, пишет УНИАН.

По данным СМИ, компания хочет через суд запретить новому застройщику достраивать объекты, которые были заморожены 1,5 года Фото: Українська державна будівельна корпорація "Укрбуд" / Facebook

Компания "Укрбуд Девелопмент" и инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" подали в Хозяйственный суд Киева иск к финансовой компании "Житло-Капитал", которая выполняет функции управляющего фонда финансирования строительства киевских ЖК "Кристал Хаус" и "Парковая Долина". Об этом 10 августа написало агентство УНИАН.

По данным журналистов, "Укрбуд" просит признать недействительными договоры о передаче функций застройщика компании "Житло-Капитал".

Кроме того, "Укрбуд Девелопмент" и "Укрбуд Инвест" подали заявления об обеспечении иска, в которых просят суд арестовать земельные участки под строящимися жилкомплексами, пишет УНИАН. Бывший застройщик также требует запретить новому – ООО "Строй Сити Кэпитал" – проводить "любые строительные работы" по ЖК "Кристал Хаус" и ЖК "Парковая Долина", отмечают журналисты.

"Строй Сити Кэпитал" 16 июля сообщала на своем сайте о подписании с инвесторами договоров на достройку этих двух жилкомплексов. Как пишет УНИАН, после этого на стройплощадках подключили освещение, установили строительную технику, поставили стройматериалы, начали работы по фасаду. Коммуницирует новый застройщик с инвесторами в Telegram-каналах.

В начале декабря 2019 года директор "Укрбуда" Олег Майборода заявил о приостановке строительных работ на объектах компании из-за дефицита оборотных средств. Инвесторами квартир, которые строила компания, были 13 тыс. семей. По данным Госбюро расследований, из фонда вкладчиков вывели более 180 млн грн.