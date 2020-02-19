Из фонда вкладчиков "Укрбуда" вывели более 180 млн грн – ГБР

По версии Государственного бюро расследований, несколько компаний под эгидой госкорпорации "Укрбуд" брали у инвесторов деньги на строительство 26 жилых комплексов, зная о проблемах с документацией.

В течение 2016–2019 годов ФК "Жилье-капитал", выступающего фондом финансирования строительства объектов "Укрбуда", было выведено более 180 млн грн на счета подконтрольных физических лиц. Об этом говорится в определении суда от 19 декабря 2019 года, опубликованном в Едином госреестре судебных решений 8 января 2020 года. "Экономическая правда" обратила на это внимание 17 февраля.

Сотрудники Государственного бюро расследований с августа 2019 года расследуют вероятное присваивание денег инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО "ФК "Житло-капитал", ООО "Укрбуд девелопмент", ООО "Спецбуд-плюс", ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест".

По версии правоохранителей, эти компании под эгидой госкорпорации "Укрбуд" брали у инвесторов деньги на строительство 26 жилых комплексов, зная, что у застройщиков отсутствуют необходимые разрешительные документы или имеющиеся документы выданы в нарушение норм действующего законодательства.

В строящиеся объекты инвестировали более 13 тыс. семей, однако ввод в эксплуатацию многих из них переносится на год и больше.

Правоохранители просили суд наложить арест на земельный участок по улице Бориспольская, 18, где строится ЖК "Чарівне Місто". Суд удовлетворил их ходатайство.

Агентство "ЛІГАБізнесІнформ" писало, что летом 2019 года у "Укрбуда" начались проблемы. К декабрю работы на объектах компании были практически остановлены.