Суд продлил срок действия обязательств Микитасю

12 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины принял решение о продлении на два месяца срока действия обязательств, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд". Об этом проинформировала пресс-служба ВАКС в Facebook.
"Подозреваемый обязан выполнять возложенные на него ранее обязательства. В частности: не оставлять место жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронное средство контроля (браслет)", – рассказали в пресс-службе.
В ВАКС не указали имя экс-президента "Укрбуда", но отметили, что дело касается присвоения имущества Национальной гвардии Украины. Известно, что в нем фугирирует Максим Микитась.
2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.
22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.
11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.
20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.
Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.