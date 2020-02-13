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Суд продлил срок действия обязательств Микитасю

Экс-директор "Укрбуда" Максим Микитась, которого подозревают в причастности к делу о махинациях с жильем для Нацгвардии, должен носить электронный браслет еще два месяца.

Микитась не может покидать место жительства без разрешения следователя
Микитась не может покидать место жительства без разрешения следователя
Фото: Максим Микитась / Facebook

12 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины принял решение о продлении на два месяца срока действия обязательств, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд". Об этом проинформировала пресс-служба ВАКС в Facebook.

"Подозреваемый обязан выполнять возложенные на него ранее обязательства. В частности: не оставлять место жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронное средство контроля (браслет)", – рассказали в пресс-службе.

В ВАКС не указали имя экс-президента "Укрбуда", но отметили, что дело касается присвоения имущества Национальной гвардии Украины. Известно, что в нем фугирирует Максим Микитась.  

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/192673132103327

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗОНа него надели электронный браслет. 

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.

Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.

Теги: Украина, ущерб, Укрбуд, Максим Микитась, уголовное производство, электронный браслет, ВАКС
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