Суд продлил срок действия обязательств Микитасю

Экс-директор "Укрбуда" Максим Микитась, которого подозревают в причастности к делу о махинациях с жильем для Нацгвардии, должен носить электронный браслет еще два месяца.

Микитась не может покидать место жительства без разрешения следователя Фото: Максим Микитась / Facebook

12 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины принял решение о продлении на два месяца срока действия обязательств, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд". Об этом проинформировала пресс-служба ВАКС в Facebook.

"Подозреваемый обязан выполнять возложенные на него ранее обязательства. В частности: не оставлять место жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронное средство контроля (браслет)", – рассказали в пресс-службе.

В ВАКС не указали имя экс-президента "Укрбуда", но отметили, что дело касается присвоения имущества Национальной гвардии Украины. Известно, что в нем фугирирует Максим Микитась.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.