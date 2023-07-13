ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Укрзалізниця" зарегистрировала оператора для работы на европейском рынке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новая компания будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland
Новая компания будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" зарегистрировала подразделение для работы на рынке Европы. Об этом 13 июля проинформировало Мининфраструктуры Украины.

"Укрзалізниця" зарегистрировала железнодорожного оператора для работы на европейском рынке. Европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и будет осуществлять перевозку по Украине и европейским странам", – говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что "европейское направление железнодорожных перевозок для Украины – это вопрос быстрой логистики и поддержки украинской экономики".

"Создание европейского оператора позволит значительно улучшить управление грузоперевозками на европейском направлении. Параллельно модернизируем пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность", – объяснил вице-премьер.

В Мининфраструктуры рассказали, что на первом этапе работы Ukrainian Railways Cargo Poland будет заниматься предоставлением комплексной услуги грузоперевозок; координацией работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами; контролем за подвижным составом компании за границей.

"Интегрируем систему грузовых железнодорожных перевозок Украины в европейское пространство и начинаем развитие полноценного оператора грузовых перевозок на территории стран Евросоюза. Главным принципом работы нашего международного подразделения будут тесные связи с иностранными партнерами, прозрачность и конкуренция для достойного представления "Укрзалізниці" на международной арене", – заявил глава "Укрзалізниці" Евгений Лященко.

https://www.facebook.com/Ministry.for.restoration/posts/pfbid034UZo39Vz7RUkf5Nipq2ibBJZ89eAwqfzpp3d5frmm5QMEBgAQywVmJNoTXtCF8NEl

В "Укрзалізниці" уточнили, что новая компания зарегистрирована в Варшаве и будет оперировать подвижным составом с колеями 1435 мм (европейский стандарт) и 1520 мм (украинский стандарт).

Контекст:

В июле 2022 года президент польской железнодорожной компании PKP Кшиштоф Маминский говорил о планах создать совместно с "Укрзалізницею" экспедиторскую фирму, которая будет заниматься перевозкой грузов из Украины в Польшу и другие страны Европы, пишет "Дело".

Предполагалось, что предприятие будет отвечать за организацию всей цепи поставок и транспортировки к получателю.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Укрзалізниця, железная дорога, поезда, Европа, перевозки, Евросоюз, Мининфраструктуры, Александр Кубраков, пассажиры, Евгений Лященко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой и показала новые свадебные фото певицы
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой и показала новые свадебные фото певицы
Галина ГРИШИНА
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о годовалом сыне от него
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о годовалом сыне от него
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Галина ГРИШИНА
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Галина ГРИШИНА
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Галина ГРИШИНА
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
Галина ГРИШИНА
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
Галина ГРИШИНА
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса
56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса
Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера
Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера
  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод
  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу крупным планом показал свою дочь от Ани Лорак в Испании, где отдыхает певица
Налчаджиоглу крупным планом показал свою дочь от Ани Лорак в Испании, где отдыхает певица
"Самый лучший подарок". Сенцов показал, как спустя неделю после контузии на фронте он отпраздновал свое 47-летие
"Самый лучший подарок". Сенцов показал, как спустя неделю после контузии на фронте он отпраздновал свое 47-летие
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (405446)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (95408)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (70963)
4
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (65149)
5
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (63516)
6
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (59738)
7
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (47406)
8
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (36762)
 
 
 
 