"Укрзалізниця" зарегистрировала оператора для работы на европейском рынке

"Укрзалізниця" зарегистрировала железнодорожного оператора для работы на европейском рынке. Европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и будет осуществлять перевозку по Украине и европейским странам", – говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что "европейское направление железнодорожных перевозок для Украины – это вопрос быстрой логистики и поддержки украинской экономики".

"Создание европейского оператора позволит значительно улучшить управление грузоперевозками на европейском направлении. Параллельно модернизируем пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность", – объяснил вице-премьер.

В Мининфраструктуры рассказали, что на первом этапе работы Ukrainian Railways Cargo Poland будет заниматься предоставлением комплексной услуги грузоперевозок; координацией работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами; контролем за подвижным составом компании за границей.

"Интегрируем систему грузовых железнодорожных перевозок Украины в европейское пространство и начинаем развитие полноценного оператора грузовых перевозок на территории стран Евросоюза. Главным принципом работы нашего международного подразделения будут тесные связи с иностранными партнерами, прозрачность и конкуренция для достойного представления "Укрзалізниці" на международной арене", – заявил глава "Укрзалізниці" Евгений Лященко.

В "Укрзалізниці" уточнили, что новая компания зарегистрирована в Варшаве и будет оперировать подвижным составом с колеями 1435 мм (европейский стандарт) и 1520 мм (украинский стандарт).