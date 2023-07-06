"Укрзалізниця" объявила о возвращении в пассажирские поезда военизированной охраны

Военизированная охрана начала сопровождать украинские поезда в 2020 году Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" усиливает меры безопасности. Так, с 30 июня 2023 года возобновлено сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов. Она работает в поездах №81 "Киев – Ужгород", №41 "Днепр – Трускавец" и №712 "Киев – Краматорск", – говорится в сообщении.

Глава компании Евгений Лященко отметил, что охрана возобновлена в поездах с женскими купе.

"Сотрудники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций. Это были мелкие конфликты, ничего серьезного, например, не допустили в поезд пассажира в нетрезвом состоянии. В ближайшее время будем масштабировать проект с учетом результатов первой недели", – сказал он.

В "Укрзалізниці" объяснили, что в поезде находятся двое работников военизированной охраны, которые патрулируют вагоны, они обеспечены спецформой и знаками различия.

Чтобы вызвать работников военизированной охраны, нужно обратиться к проводнику или начальнику поезда, уточнили в компании.