"Несколько билетов ошибочно продали мужчинам". "Укрзалізниця" рассказала о тестировании женских купе

"Четыре рейса "Укрзалізниці" с женскими купе уже сделали полный круг по маршруту. По горячим следам: инициативу приняли очень положительно во всех городах старта, а это Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиня, Трускавец и несколько десятков городов на маршруте", – говорится в сообщении.
По данным "Укрзалізниці", не было ни "вторжений", ни провокаций, которые "активно обещали".
"Честно признаемся, что несколько билетов в женские купе все-таки были ошибочно проданы мужчинам, мы уже нашли причину и устранили ее, а парней и девушек по обоюдному согласию рассадили по отдельным купе", – сказано в посте.
"Укрзалізниця" напомнила "несколько важных тезисов":
"Мы постепенно возвращаем патруль на поезда, именно эти рейсы в фокусе, поэтому не удивляйтесь людям с шевронами "Железная безопасность", – объявили в транспортной компании. – И не курите в тамбурах, ну пожалуйста".
Этой весной в Украине возобновились дискуссии о необходимости женских вагонов в поездах для безопасности женщин.
15 мая на сайте Кабмина появилась петиция с призывом создать отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах "Укрзалізниці", она набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения.
23 мая в "Укрзалізниці" заявили, что планируют запустить женские купе в тестовом режиме.
12 июня "Укрзалізниця" начала продажу билетов в женские купе для поездок с 30 июня – пока что в экспериментальном режиме, только на четыре рейса дальнего следования.