"Несколько билетов ошибочно продали мужчинам". "Укрзалізниця" рассказала о тестировании женских купе

"Четыре рейса "Укрзалізниці" с женскими купе уже сделали полный круг по маршруту. По горячим следам: инициативу приняли очень положительно во всех городах старта, а это Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиня, Трускавец и несколько десятков городов на маршруте", – говорится в сообщении.

По данным "Укрзалізниці", не было ни "вторжений", ни провокаций, которые "активно обещали".

"Честно признаемся, что несколько билетов в женские купе все-таки были ошибочно проданы мужчинам, мы уже нашли причину и устранили ее, а парней и девушек по обоюдному согласию рассадили по отдельным купе", – сказано в посте.

"Укрзалізниця" напомнила "несколько важных тезисов":

проезд в вагонах с женскими купе – не дороже;

качественно женские купе не отличаются, "чтобы не создавать ощущения искусственных привилегий";

женские – купе, а не вагоны, "поэтому нет ничего удивительного в том, что в вагон заходят мужчины".

"Мы постепенно возвращаем патруль на поезда, именно эти рейсы в фокусе, поэтому не удивляйтесь людям с шевронами "Железная безопасность", – объявили в транспортной компании. – И не курите в тамбурах, ну пожалуйста".