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"Несколько билетов ошибочно продали мужчинам". "Укрзалізниця" рассказала о тестировании женских купе

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Тестирование женских купе начали 30 июня
Тестирование женских купе начали 30 июня
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Поезда "Укрзалізниці" сделали четыре рейса с женскими купе, которые проходят период тестирования. Об этом компания проинформировала в Facebook 2 июля.

"Четыре рейса "Укрзалізниці" с женскими купе уже сделали полный круг по маршруту. По горячим следам: инициативу приняли очень положительно во всех городах старта, а это Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиня, Трускавец и несколько десятков городов на маршруте", – говорится в сообщении.

По данным "Укрзалізниці", не было ни "вторжений", ни провокаций, которые "активно обещали".

"Честно признаемся, что несколько билетов в женские купе все-таки были ошибочно проданы мужчинам, мы уже нашли причину и устранили ее, а парней и девушек по обоюдному согласию рассадили по отдельным купе", – сказано в посте.

"Укрзалізниця" напомнила "несколько важных тезисов":

  • проезд в вагонах с женскими купе – не дороже;
  • качественно женские купе не отличаются, "чтобы не создавать ощущения искусственных привилегий";
  • женские – купе, а не вагоны, "поэтому нет ничего удивительного в том, что в вагон заходят мужчины".

"Мы постепенно возвращаем патруль на поезда, именно эти рейсы в фокусе, поэтому не удивляйтесь людям с шевронами "Железная безопасность", – объявили в транспортной компании. – И не курите в тамбурах, ну пожалуйста".

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid025UYxghD4kkV69vU7rzsZCiuseMmKH1R6uHvsy1LyEMZSjmvr9L5aDKhn9r36aWYVl

Контекст:

Этой весной в Украине возобновились дискуссии о необходимости женских вагонов в поездах для безопасности женщин. 

15 мая на сайте Кабмина появилась петиция с призывом создать отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах "Укрзалізниці", она набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения.

23 мая в "Укрзалізниці" заявили, что планируют запустить женские купе в тестовом режиме.

12 июня "Укрзалізниця" начала продажу билетов в женские купе для поездок с 30 июня – пока что в экспериментальном режиме, только на четыре рейса дальнего следования.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Укрзалізниця, поезда, вагоны, женщины, билеты, пассажиры, тестирование
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