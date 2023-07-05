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Поезда из Польши задерживаются, человек пострадал на путях в Перемышле – "Укрзалізниця"

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Инцидент случился на путях в Перемышле
Инцидент случился на путях в Перемышле
Фото: wikipedia.org

Часть поездов "Укрзалізниці" 5 июля задерживаются из-за инцидента в Перемышле. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше и длительных следственных действий польской полиции поезда "Укрзалізниці" перемышльского направления задерживаются", – говорится в сообщении.

По состоянию на 8.00 следственные действия в Польше были завершены. С отставанием от графика продолжают курсирование следующие поезда:

  • 716/715 "Перемышль – Киев" (+5.52);
  • 32/31 "Перемышль – Запорожье" (+4.24);
  • 54/53 "Перемышль – Киев" (+5.40);
  • 36/35 "Перемышль – Одесса" (+5.40);
  • 37/38 "Ужгород – Одесса" (+3.41);
  • 705/706 "Киев – Перемышль" (+1.39).

Еще 82 поезда "Укрзалізниці" следуют по Украине четко по расписанию, подчеркнули в сообщении.

"Приносим извинения за неудобства и догоняем график, насколько это возможно. Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения путешествия с учетом опоздания", – добавили в компании. 

Теги: Польша, Укрзалізниця, поезда, Перемышль, пассажиры
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