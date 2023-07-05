Поезда из Польши задерживаются, человек пострадал на путях в Перемышле – "Укрзалізниця"

Инцидент случился на путях в Перемышле Фото: wikipedia.org

"Из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше и длительных следственных действий польской полиции поезда "Укрзалізниці" перемышльского направления задерживаются", – говорится в сообщении.

По состоянию на 8.00 следственные действия в Польше были завершены. С отставанием от графика продолжают курсирование следующие поезда:

716/715 "Перемышль – Киев" (+5.52);

32/31 "Перемышль – Запорожье" (+4.24);

54/53 "Перемышль – Киев" (+5.40);

36/35 "Перемышль – Одесса" (+5.40);

37/38 "Ужгород – Одесса" (+3.41);

705/706 "Киев – Перемышль" (+1.39).

Еще 82 поезда "Укрзалізниці" следуют по Украине четко по расписанию, подчеркнули в сообщении.

"Приносим извинения за неудобства и догоняем график, насколько это возможно. Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения путешествия с учетом опоздания", – добавили в компании.