Поезда из Польши задерживаются, человек пострадал на путях в Перемышле – "Укрзалізниця"

"Из-за травмирования человека на путях вблизи Перемышля в Польше и длительных следственных действий польской полиции поезда "Укрзалізниці" перемышльского направления задерживаются", – говорится в сообщении.
По состоянию на 8.00 следственные действия в Польше были завершены. С отставанием от графика продолжают курсирование следующие поезда:
Еще 82 поезда "Укрзалізниці" следуют по Украине четко по расписанию, подчеркнули в сообщении.
"Приносим извинения за неудобства и догоняем график, насколько это возможно. Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения путешествия с учетом опоздания", – добавили в компании.