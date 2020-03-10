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В 2019 году США и ЕС передали Украине военную помощь на сумму $143 млн

Среди переданной Вооруженным силам Украины в прошлом году помощи – бронированные автомобили типа Humvee, корабли типа Island, навигационное оборудование для кораблей, приборы ночного видения.

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Иностранные партнеры в том числе передают ВСУ бронированные автомобили Humvee
Иностранные партнеры в том числе передают ВСУ бронированные автомобили Humvee
Фото: Офіс Президента / Twitter

В 2019 года США и страны Европейского союза предоставили Вооруженным силам Украины военную помощь на общую сумму около $143 млн. Об этом 10 марта сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на ответ Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ проекту "Марлин". 

Украине предоставили на эту сумму:

  • бронированные автомобили типа Humvee; 
  • корабли типа Island;
  • навигационное оборудование для кораблей Военно-морских сил;
  • РЛС контрбатарейной борьбы;
  • средства кибербезопасности;
  • приборы ночного видения;
  • оборудование связи;
  • мобильные системы освещения;
  • средства индивидуальной защиты;
  • палатки;
  • оборудование для разминирования;
  • медицинское оборудование;
  • запчасти к техническим средствам, которые были получены ранее.

Наибольшую помощью в сфере безопасности, по данным украинского посла в США Владимира Ельченко, Украина получает от США. В январе он сказал "Укринформу", что с начала российской агрессии Вашингтон выделил Киеву $1,6 млрд, что составляет 92% от всей полученной Украиной помощи. 

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. 1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине. 

В сентябре 2019 года в Генштабе ВСУ "Апострофу" сообщили, что с 2014-го по 2019 год Украина получила от Америки оборудования на сумму $376 млн, за это же время другие страны (среди которых Великобритания, Франция, Италия, Канада, Литва, Латвия, Польша и другие) предоставили помощь на общую сумму $62,5 млн.

Теги: США, Владимир Ельченко, военная помощь, ВСУ, Humvee, Евросоюз
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