В 2021 году иностранные туристы в Украине тратили в среднем по $929 – Госагентство развития туризма

"Среди путешественников наибольшие расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые тратили $2220 на человека. Туристы из Саудовской Аравии и Омана тратят несколько меньше ($1500), но это больше, чем наши традиционные рынки", – написала она.

Глава агентства назвала в числе иностранных туристов с наибольшими тратами канадцев ($1250) и американцев ($1125).

"В среднем туристы находились в Украине от семи до 10 дней, тратя $929", – объяснила Олеськив.

В комментариях к посту она пообещала опубликовать итоговую информацию за год о количестве туристов из каждой страны позже, после получения данных от Государственной пограничной службы.

"За первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%", – отметила в своем посте Олеськив.

По данным ведомства, больше всего иностранных туристов с января по сентябрь 2021 года приезжало в Украину из Молдовы (744,6 тыс.) и России (411,4 тыс.).