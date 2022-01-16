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В 2021 году иностранные туристы в Украине тратили в среднем по $929 – Госагентство развития туризма

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Число туристов в Украине увеличилось
Число туристов в Украине увеличилось
Фото: pixabay.com

В 2021 году больше всего в Украине тратили иностранные туристы из ОАЭ, сообщила 15 января 2022 года в Facebook глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Украины Марьяна Олеськив.

"Среди путешественников наибольшие расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые тратили $2220 на человека. Туристы из Саудовской Аравии и Омана тратят несколько меньше ($1500), но это больше, чем наши традиционные рынки", – написала она.

Глава агентства назвала в числе иностранных туристов с наибольшими тратами канадцев ($1250) и американцев ($1125).

"В среднем туристы находились в Украине от семи до 10 дней, тратя $929", – объяснила Олеськив.

В комментариях к посту она пообещала опубликовать итоговую информацию за год о количестве туристов из каждой страны позже, после получения данных от Государственной пограничной службы.

"За первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%", – отметила в своем посте Олеськив.

https://www.facebook.com/m.oleskiv/posts/10161423461973776

По данным ведомства, больше всего иностранных туристов с января по сентябрь 2021 года приезжало в Украину из Молдовы (744,6 тыс.) и России (411,4 тыс.).

Контекст:

В июле 2021 года Олеськив сообщила, что Украина становится популярной среди туристов из Саудовской Аравии.

По данным телеканала "1+1", который в июле снимал сюжет о туристах из Саудовской Аравии, чаще всего они выбирают для отдыха Киев, Львов и Карпаты. Туристы рассказали журналистам, что в Украине им очень нравятся природа и погода.

Теги: Канада, Саудовская Аравия, ОАЭ, туризм, туристы, иностранцы, Марьяна Олеськив
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