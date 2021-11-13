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В Украину в 2021 году больше всего людей въехало из Молдовы – Гостуризма. Инфографика

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Гостуризма опубликовало данные за девять месяцев
Гостуризма опубликовало данные за девять месяцев
Фото: Державне агентство розвитку туризму України / Facebook

С января по сентябрь 2021 года включительно в Украине побывало 3,091 млн туристов из разных стран. Об этом 13 ноября в Facebook проинформировало Государственное агентство развития туризма Украины. Тройка стран, жители которых чаще всего въезжали в страну, выглядит так: Молдова (744,6 тыс.), Россия (411,4 тыс.), Польша (209 тыс.). В топ-10 таких стран, помимо стран Европы, вошли США.

Инфографика: Державне агентство розвитку туризму України / Facebook
Инфографика: Державне агентство розвитку туризму України / Facebook
Теги: Россия, США, Молдова, Польша, туризм, туристы, Гостуризма
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