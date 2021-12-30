В 2021 году офис бизнес-омбудсмена Украины получил рекордное число жалоб, большинство из них касаются налогов

Он отметил, что годом ранее жалоб было около 1,7 тыс.

По данным Свенчицкого, большинство жалоб касаются налоговых вопросов. Менее распространены жалобы на "правоохранительные органы, которые порой превышают свои полномочия, не возвращают реквизированную собственность компаний, затягивают следствие".

Бизнес-омбудсмен рассказал и о данных по рейдерству.

"Если в других сферах нареканий стало больше, то случаев рейдерских атак становится меньше", – констатировал Свенчицкий.

Большинство компаний, которые жаловались бизнес-омбудсмену, – украинские (87%).

70% жалобщиков представляют малый и средний бизнес.

"Омбудсмен не может припомнить случаев, когда бы в конфликтную ситуацию, связанную с инвестициями, вмешалась "инвестняня", однако называет это "экспериментом, который стоит попробовать". В то же время, как он считает, улучшению инвестиционного климата в Украине будет способствовать недавно созданное Бюро экономической безопасности", – объяснил "Голос Америки".