В 2021 году офис бизнес-омбудсмена Украины получил рекордное число жалоб, большинство из них касаются налогов

Он отметил, что годом ранее жалоб было около 1,7 тыс.
По данным Свенчицкого, большинство жалоб касаются налоговых вопросов. Менее распространены жалобы на "правоохранительные органы, которые порой превышают свои полномочия, не возвращают реквизированную собственность компаний, затягивают следствие".
Бизнес-омбудсмен рассказал и о данных по рейдерству.
"Если в других сферах нареканий стало больше, то случаев рейдерских атак становится меньше", – констатировал Свенчицкий.
Большинство компаний, которые жаловались бизнес-омбудсмену, – украинские (87%).
70% жалобщиков представляют малый и средний бизнес.
"Омбудсмен не может припомнить случаев, когда бы в конфликтную ситуацию, связанную с инвестициями, вмешалась "инвестняня", однако называет это "экспериментом, который стоит попробовать". В то же время, как он считает, улучшению инвестиционного климата в Украине будет способствовать недавно созданное Бюро экономической безопасности", – объяснил "Голос Америки".
Свенчицкий стал бизнес-омбудсменом Украины в октябре 2019 года. Его преемником с 1 января 2022 года станет бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.
Совет бизнес-омбудсмена в Украине появился в декабре 2014 года. На сайте совета сообщается, что он финансируется с мультидонорского счета, открытого Европейским банком реконструкции и развития в 2014 году. Донорами являются Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Польша, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и Евросоюз.