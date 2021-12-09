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Новым бизнес-омбудсменом Украины стал экс-посол Канады в Украине

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В должность Ващук вступит 1 января
В должность Ващук вступит 1 января
Фото: Roman Waschuk / Twitter

9 декабря Кабинет Министров Украины назначил бывшего посла Канады в Украине Романа Ващука новым бизнес-омбудсменом страны. Об этом проинформировал Facebook совета бизнес-омбудсмена.

"Кабинет Министров Украины назначил Романа Ващука бизнес-омбудсменом в Украине. Господин Ващук перенимает должность от Марчина Свенчицкого, который стал бизнес-омбудсменом в октябре 2019 года. [...] Ващук вступит в новую должность в Киеве 1 января 2022 года", – говорится в сообщении.

В совете бизнес-омбудсмена рассказали, что под руководством поляка Свенчицкого рассмотрено более 4 тыс. жалоб.

https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/3150726358483950

Контекст:

Роман Ващук был послом Канады в Украине с 2014-го по 2019 год. Должность покинул в связи с выходом на пенсию. Сейчас Ващуку 59 лет.

Совет бизнес-омбудсмена в Украине появился в декабре 2014 года. На сайте совета сообщается, что он финансируется с мультидонорского счета, открытого Европейским банком реконструкции и развития в 2014 году. Донорами являются Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Польша, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и Евросоюз.

Теги: Кабинет Министров, бизнес, Роман Ващук, бизнес-омбудсмен, назначение
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