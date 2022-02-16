В 2022 году "Метинвест" планирует инвестировать в производство в Украине более $1,2 млрд

За 16 лет работы группа "Метинвест" инвестировала в модернизацию производства более $11 млрд Фото: metinvestholding.com

Один из ключевых инвестпроектов – реконструкция газоочисток в кислородно-конвертерном цехе "Азовстали".

"Новые очистные системы планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в течение 2022–2023 годов. Ожидается, что реконструкция станет самым большим экопроектом в истории группы: инвестиции превысят $180 млн. Также в этом году завершатся реконструкция газоочистных установок литейных дворов и бункерной эстакады доменной печи №4 и строительство воздухоразделительной установки на ММК имени Ильича. Кроме того, планируется произвести замену газоочисток обжиговой машины Lurgi-552А на Северном ГОК", – сказано в сообщении.

В группе напомнили, что 2021 году "Метинвест" завершил несколько крупных инвестиционных проектов, среди которых – ввод в эксплуатацию комплексов циклично-поточной технологии на Северном и Ингулецком ГОК, запустил масштабный проект строительства нового цеха и реконструкцию с новым строительством газоочистных установок литейных дворов и бункерной эстакады доменной печи №5 на ММК имени Ильича.

Также в компании отметили, что в Мариуполе началось строительство первого в Украине негосударственного технического университета "Метинвест Политехника".

Всего за 16 лет работы группа "Метинвест" инвестировала в модернизацию производства более $11 млрд, вместе с ассоциированными и совместными предприятиями перечислила в бюджеты всех уровней Украины более 217 млрд грн налоговых отчислений, в 2021 году – рекордные 52,7 млрд грн. Социальные инвестиции группы за 16 лет превысили 3,4 млрд грн.

"Метинвест показал высочайший уровень патриотизма и веры в государство, инвестировав рекордную в истории компании сумму средств в развитие промышленности в Украине. В прошлом году мы вложили более $1 млрд в проекты, которые делают украинскую промышленность современнее, конкурентнее и экологичнее. Однако наши инвестиции не ограничиваются лишь производством. Мы делаем все, чтобы в городах было комфортно жить и работать, а украинцы гордились своей страной", – заявил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.