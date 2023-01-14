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В Киевской области открыли "амбулаторию несокрушимости", восстановленную при поддержке Фонда братьев Суркис

Амбулаторию построили с нуля
Амбулаторию построили с нуля
Фото: fcdynamo.com

13 января в селе Гуровщина Бучанского района Киевской области открыли восстановленную при поддержке футбольного клуба "Динамо" (Киев) и Фонда братьев Суркис "амбулаторию несокрушимости". Об этом проинформировал сайт клуба.

"Параллельно с восстановлением детского сада в селе Бышев [...] ФК "Динамо" Киев и Фонд братьев Суркис внедрял еще один масштабный проект в Киевской области - восстановление Гуровщинской амбулатории, которая полностью выгорела в результате обстрелов российских захватчиков в марте прошлого года. Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан с Министерством здравоохранения и Киевской областной военной администрацией", – говорится в сообщении.

Эксперты сделали вывод, что "здание не подлежит реконструкции", необходимо строить новое, и ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис "взяли на себя обязательства по восстановлению амбулатории по международным стандартам и оснащению ее современным оборудованием".

Капитальное строительство нового здания началось в августе, одновременно закупалось медицинское оборудование, компьютерная техника, мебель и другая материальная база будущей амбулатории.

13 января на торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости – один из основателей Фонда братьев Суркис Григорий Суркис, заместитель председателя Киевской ОВА Виталий Власюк, глава Дмитриевской сельской территориальной общины Тарас Дидич.

"В новом помещении медучреждения уже с 16 января начнут работу два семейных врача, педиатр и стоматолог. В течение дня амбулатория в среднем может принять 35-40 пациентов, для которых предусмотрены комфортные условия - удобная рецепция для ожидания, беспроводной интернет, дневной стационар с ТВ-панелью, лаборатория, манипуляционный кабинет и кабинет прививок. [...] Одна из особенностей проекта – разделение потоков взрослых пациентов и детей для предотвращения распространения инфекций и вирусов", – объяснили в ФК "Динамо".

Кроме того, лечебно-профилактическое учреждение оборудовано всеми удобствами для приема людей с инвалидностью и недостатками зрения.

Фото: fcdynamo.com
Фото: fcdynamo.com

Теги: Григорий Суркис, Динамо Киев, Киевская ОГА, Киевская область, меморандум, благотворительность, компьютеры, финансовая помощь, благотворительный фонд , медицинское оборудование, здравоохранение
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