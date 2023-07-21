В "Метинвесте" заявили, что правительство Венгрии при продаже комбината Dunaferr могло провести тендер под одного участника

Ожидаемая стоимость комбината Dunaferr должна была составить €200 млн, но после исключения из тендера "Метинвеста" правительство Венгрии выставило цену около €50 млн Фото: gmk.center

"Метинвест" участвовал в тендере, так как рассчитывал загрузить свои горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге – они частично простаивают из-за блокирования Россией морских портов и потери активов в оккупированном Мариуполе.

"Поэтому мы действительно были заинтересованы в этом предприятии, потому что это работа для тысяч украинцев, налоги для бюджета, валютные поступления в Украину. Но вынуждены констатировать, что с самого начала тендер на продажу Dunaferr не отвечал критериям прозрачности, проводился в очень сжатые сроки и запомнился ограниченностью информации для участников", – цитирует издание пресс-релиз "Метинвеста".

В компании подчеркнули, что Венгрия не объяснила, почему исключила "Метинвест" из конкурса, и в итоге продала завод по заниженной цене.

"Мы не знаем причины исключения из тендера других участников, но "Метинвест" исключили в связи с тем, что соответствующее министерство не предоставило ликвидатору вывод, что нруппа успешно прошла процедуру National Security Screening. В то же время, несмотря на наши неоднократные обращения, вывод о том, что мы не прошли такую процедуру и причины непрохождения правительство "Метинвесту" не предоставило, – сказано в сообщении компании. – После объявления тендера и определения гарантийного взноса, ввиду его размера, ожидаемая стоимость завода должна составлять 200 миллионов евро. Именно такой могла быть итоговая цена комбината Dunaferr на прозрачном аукционе. Но после исключения из тендера "Метинвеста" правительство Венгрии выставило цену около 50 миллионов евро".

Победителем тендера стала Liberty Steel, она согласна заплатить за завод €55 млн. Именно ей правительство Венгрии этой зимой передало завод в управление без конкурса.

"Учитывая эти факторы, можно предположить, что тендер с самого начала был разработан венгерским правительством как механизм узаконивания передачи завода по нерыночной стоимости конкретному покупателю – Liberty Steel. По нашему убеждению, учитывая несоответствие проведенного аукциона критериям прозрачности, антимонопольным органам ЕС следует обратить внимание на действия правительства во время проведения конкурса по комбинату и вынести свое решение", – заявили в "Метинвесте".

"Бизнес Цензор" отмечает, что единственным конкурентом британской Liberty Steel Санджива Гуптына торгах была компания Vulcan Steel, связанная с индийским бизнесменом Навином Джиндалом.

Тендерные заявки от двух других участников – украинского "Метинвеста" Рината Ахметова, швейцарской Trasteel Trading Holdind и венгерской Trinec Property отклонили до проведения аукциона.