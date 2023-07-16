Президент Венгрии в августе приедет на Закарпатье и в Киев

Сперва венгерский президент заедет на Закарпатье. Она вместе с венграми отметит 20 августа праздник короля Стефана.

После этого Новак 23 августа посетит Киев, где примет участие в саммите Крымской платформы. В прошлом году Вегрию на этом саммите представлял Петер Старай – статс-секретарь, ответственный за политику энергоснабжения и безопасности в министерстве иностранных дел и торговли.

Во время визита глава Венгрии может снова лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний раз Новак лично встречалась с Зеленским 26 ноября 2022 года, когда прибыла в Украину через Польшу в сопровождении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо. Это был визит самого высокого уровня венгерского государства в украинскую столицу с начала полномасштабной войны.