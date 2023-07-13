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В РФ напиток Coca-Cola поставляют из Китая, Ирана, Венгрии и других стран – СМИ

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Coca-Cola ушла из страны-агрессора России в марте прошлого года
Coca-Cola ушла из страны-агрессора России в марте прошлого года
Фото: depositphotos.com

Coca-Cola остается второй по популярности газировкой в стране-агрессоре России, несмотря на то, что компания ушла из страны еще в марте 2022 года. Об этом говорится в материале The Bell, опубликованном 11 июля.

Сейчас вся Coca-Cola в РФ импортная, говорится в материале. Ее привозят из ОАЭ, Ирана, Турции, Азербайджана, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Венгрии, Польши, Германии, Албании, Великобритании, Италии и Дании, пишет The Bell. 

На рынке появились даже те виды напитка, которые раньше не производились в России, потому что местные предприятия их не выпускали, а поставки из-за рубежа блокировала Федеральная таможенная служба РФ, говорится в статье.

Всего за 2022–2023 годы поставщики оформили более 100 деклараций о соответствии для ввоза оригинальных напитков Coca-Cola в Россию, подсчитал корреспондент The Bell по данным из реестра Росаккредитации.

На первом месте среди газировок в стране-агрессоре России аналог Coca-Cola – "Добрый кола".

Контекст:

Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России 8 марта 2022 года. 16 июня прошлого года компания Coca-Cola HBC AG, дистрибьютор Coca-Cola в России, сообщила, что больше не будет производить и продавать товары бренда в РФ.

С сентября 2022 года в РФ появился аналог Coca-Cola – "Добрый кола". Напиток производит российское подразделение Coca-Cola, прекратившее выпускать и продавать газировку под этим брендом.

Теги: Россия, Германия, Турция, Грузия, Польша, Великобритания, Италия, Казахстан, Венгрия, импорт, Вьетнам, Азербайджан, Узбекистан, Албания, Coca-Cola
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