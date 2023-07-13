В РФ напиток Coca-Cola поставляют из Китая, Ирана, Венгрии и других стран – СМИ

Coca-Cola ушла из страны-агрессора России в марте прошлого года Фото: depositphotos.com

Сейчас вся Coca-Cola в РФ импортная, говорится в материале. Ее привозят из ОАЭ, Ирана, Турции, Азербайджана, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Венгрии, Польши, Германии, Албании, Великобритании, Италии и Дании, пишет The Bell.

На рынке появились даже те виды напитка, которые раньше не производились в России, потому что местные предприятия их не выпускали, а поставки из-за рубежа блокировала Федеральная таможенная служба РФ, говорится в статье.

Всего за 2022–2023 годы поставщики оформили более 100 деклараций о соответствии для ввоза оригинальных напитков Coca-Cola в Россию, подсчитал корреспондент The Bell по данным из реестра Росаккредитации.

На первом месте среди газировок в стране-агрессоре России аналог Coca-Cola – "Добрый кола".