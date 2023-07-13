В РФ напиток Coca-Cola поставляют из Китая, Ирана, Венгрии и других стран – СМИ

Сейчас вся Coca-Cola в РФ импортная, говорится в материале. Ее привозят из ОАЭ, Ирана, Турции, Азербайджана, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Венгрии, Польши, Германии, Албании, Великобритании, Италии и Дании, пишет The Bell.
На рынке появились даже те виды напитка, которые раньше не производились в России, потому что местные предприятия их не выпускали, а поставки из-за рубежа блокировала Федеральная таможенная служба РФ, говорится в статье.
Всего за 2022–2023 годы поставщики оформили более 100 деклараций о соответствии для ввоза оригинальных напитков Coca-Cola в Россию, подсчитал корреспондент The Bell по данным из реестра Росаккредитации.
На первом месте среди газировок в стране-агрессоре России аналог Coca-Cola – "Добрый кола".
Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России 8 марта 2022 года. 16 июня прошлого года компания Coca-Cola HBC AG, дистрибьютор Coca-Cola в России, сообщила, что больше не будет производить и продавать товары бренда в РФ.
С сентября 2022 года в РФ появился аналог Coca-Cola – "Добрый кола". Напиток производит российское подразделение Coca-Cola, прекратившее выпускать и продавать газировку под этим брендом.