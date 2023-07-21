Венгрия выступает против плана ЕС создать фонд поддержки украинской армии на €20 млрд – Politico

Сийярто заявил, что его страна не одобрит план ЕС, пока Украина не исключит венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны Фото: ЕРА

Издание отмечает, что вчера министры иностранных дел ЕС провели встречу в Брюсселе и впервые обсудили инициативу, которая предусматривает ежегодное выделение не менее €5 млрд в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран – членов ЕС на покупку оружия для Украины и обучение украинских военных.

В то же время венгерская сторона выступила против этого плана.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не одобрит план ЕС, пока Украина не исключит венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны.

Politico подчеркивает, что Евросоюз уже выделил на "военный фонд" около €4 млрд, но в Брюсселе хотят создать более стабильный источник денег, чтобы избежать необходимости постоянно вести трудные переговоры о пополнении фонда.

Данная инициатива, по информации издания, являются частью более широких усилий Запада, направленных на предоставление Украине постоянных "гарантий безопасности", которые обсуждались на саммите НАТО в Вильнюсе.

5 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны венгерский OTP Bank. Это решение было принято из-за позиции банка продолжать деятельность в стране-агрессоре России и из-за "фактического признания" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" "независимыми республиками".