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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Венгрия выступает против плана ЕС создать фонд поддержки украинской армии на €20 млрд – Politico

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Сийярто заявил, что его страна не одобрит план ЕС, пока Украина не исключит венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны
Сийярто заявил, что его страна не одобрит план ЕС, пока Украина не исключит венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны
Фото: ЕРА

Венгрия выступает против плана Евросоюза создать фонд поддержки украинской армии на сумму около €20 млрд. Об этом 20 июля сообщило Politico.

Издание отмечает, что вчера министры иностранных дел ЕС провели встречу в Брюсселе и впервые обсудили инициативу, которая предусматривает ежегодное выделение не менее €5 млрд в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран – членов ЕС на покупку оружия для Украины и обучение украинских военных.

В то же время венгерская сторона выступила против этого плана.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не одобрит план ЕС, пока Украина не исключит венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны.

Politico подчеркивает, что Евросоюз уже выделил на "военный фонд" около €4 млрд, но в Брюсселе хотят создать более стабильный источник денег, чтобы избежать необходимости постоянно вести трудные переговоры о пополнении фонда.

Данная инициатива, по информации издания, являются частью более широких усилий Запада, направленных на предоставление Украине постоянных "гарантий безопасности", которые обсуждались на саммите НАТО в Вильнюсе.

5 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны венгерский OTP BankЭто решение было принято из-за позиции банка продолжать деятельность в стране-агрессоре России и из-за "фактического признания" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" "независимыми республиками".

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году на сумму €18 млрд.

9 мая 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Евросоюз стал основным донором украинского бюджета с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. 

20 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает выделить Украине до €50 млрд на четыре года.

Лидеры стран – членов Евросоюза на саммите ЕС в Брюсселе 29 июня договорились о финансовой поддержке украинской экономики, ВСУ и восстановления Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Венгрия, война России против Украины, Евросоюз
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