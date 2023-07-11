ЕС разработал план обязательств перед Украиной в сфере безопасности – Politico

Европейская служба внешних связей советует блоку взять на себя обязательства по безопасности перед Украиной "на долгие годы". Предложение охватывает много сфер, пишет СМИ, в частности, обеспечение постоянного притока оружия в Украину, продолжение обучающих программ для военных, обмен разведывательными данными, помощь в установлении связей между украинскими и европейскими оборонными компаниями.
В будущем, сказано в документе, членство Украины в ЕС "само по себе будет обязательством в области безопасности". Чтобы помочь Украине добиться этого, ЕС должен обеспечить долгосрочную и предсказуемую финансовую поддержку, говорится в рекомендациях.
Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности сказал Politico: чем больше союз будет говорить о долгосрочных обязательствах, тем больше он будет посылать сигнал президенту страны-агрессора Владимиру Путину о том, что тот не может рассчитывать на "европейскую усталость".
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина в полном объеме выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для дальнейшей интеграции в ЕС, сообщила 22 июня шведский министр по делам Евросоюза Джессика Росвалл. В частности, она отметила, что Украина приняла законодательные инициативы, касающиеся органов судебной власти и средств массовой информации.
В конце июня в Кабмине назвали первоочередные шаги, которые должна выполнить Украина на пути в ЕС перед осенним отчетом Еврокомиссии.
Во время выступления на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 29 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие полгода – "историческое время", чтобы начать переговоры о членстве Украины в ЕС.