ЕС разработал план обязательств перед Украиной в сфере безопасности – Politico

Европейская служба внешних связей советует блоку взять на себя обязательства по безопасности перед Украиной "на долгие годы". Предложение охватывает много сфер, пишет СМИ, в частности, обеспечение постоянного притока оружия в Украину, продолжение обучающих программ для военных, обмен разведывательными данными, помощь в установлении связей между украинскими и европейскими оборонными компаниями.

В будущем, сказано в документе, членство Украины в ЕС "само по себе будет обязательством в области безопасности". Чтобы помочь Украине добиться этого, ЕС должен обеспечить долгосрочную и предсказуемую финансовую поддержку, говорится в рекомендациях.

Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности сказал Politico: чем больше союз будет говорить о долгосрочных обязательствах, тем больше он будет посылать сигнал президенту страны-агрессора Владимиру Путину о том, что тот не может рассчитывать на "европейскую усталость".