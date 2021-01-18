В Мининфраструктуры Украины анонсировали изменение подхода к оплате работы маршрутных такси

В Украине перевозчики, которые обслуживают автобусные маршруты, должны получать средства в зависимости от километража, а не от количества пассажиров, считает советник министра инфраструктуры Яника Мерило.

В Украине планируют изменить подход к оплате работы маршрутных такси. Об этом 18 января сообщила в эфире "Громадського радіо" советник министра инфраструктуры Яника Мерило.

"Предлагаем перейти на другой подход. То есть перевозчики будут получать средства за обслуживаемые километры, а не за то, сколько собрали с пассажиров. То есть маршрут выставляется на ProZorro и цена уже формируется по реальным затратам. Например, новый автобус, зарплаты и тот, кто выиграет этот маршрут, получит деньги за обслуживаемые километры", – сказала она.

По словам Мерило, изменение подхода к оплате работы автоперевозчиков прекратит дискриминацию льготников.

13 января в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4583, который призван усовершенствовать рынок перевозок электрическим и автотранспортом. Документ, в частности, предлагает изменить порядок отбора перевозчиков на пассажирские маршруты. Инициатор законопроекта – премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.