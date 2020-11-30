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Турецкая компания проявила интерес к модернизации аэропорта в Херсоне – Мининфраструктуры

Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем были в Турции два дня. Они провели круглый стол с турецкими компаниями, на котором обсуждали возможные инвестиционные проекты, сообщили в Мининфраструктуры.

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Зеленский назвал аэропорт в Херсоне "одним из очень важных хабов"
Зеленский назвал аэропорт в Херсоне "одним из очень важных хабов"
Фото: Аэропорт "Херсон" / Instagram

Одна из турецких компаний заинтересовалась модернизацией аэропорта в Херсоне, сообщило Министерство инфраструктуры Украины 29 ноября.

По информации Мининфраструктуры, глава ведомства Владислав Криклий в составе делегации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля участвовал в круглом столе с турецкими компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд.

Украинское министерство подготовило список перспективных инвестиционных проектов. В него вошло строительство нового аэропорта в Закарпатье и реконструкция 13 региональных аэропортов в Черкассах, Ивано-Франковске, Черновцах, Херсоне, Виннице, Одессе, Днепре, Полтаве, Ровно, Сумах, Кривом Роге, Николаеве и Житомире.

Приоритетными сделками для будущих вложений в сфере инфраструктуры Криклий назвал концессионные договоры в морских портах Ольвия и Херсон с общим объемом инвестиций около $134 млн.

По его словам, такие же договоры ожидаются и для железнодорожно-паромного комплекса, первого и контейнерного терминалов порта Черноморск, пассажирского комплекса в порту Одессы и морских торговых портов в Бердянске и Измаиле.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую область в июне этого года поручил подготовить приоритетный план реконструкции аэропортов страны. Аэропорт в Херсоне он назвал "одним из очень важных хабов на юге Украины".

Теги: Турция, Херсон, инвестиции, аэропорт, Министерство инфраструктуры, Владислав Криклий, Денис Шмыгаль
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