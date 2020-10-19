В аэропорту Запорожья начал работу новый терминал – Мининфраструктуры

Первыми новым терминалом аэропорта в Запорожье воспользовались пассажиры, вылетавшие в Киев, отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

19 октября в международном аэропорту Запорожья начал работать новый терминал. Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Сегодня начал работу новый терминал аэропорта Запорожья. 123 пассажира рейса Запорожье – Киев компании SkyUp первыми воспользовались преимуществами терминала", – написал глава ведомства.

По его данным, пропускная способность нового терминала – 400 пассажиров в час.

"Международные рейсы должны начаться в ближайшее время. По последним исследованиям, авиаперелеты имеют низкий уровень риска распространения коронавируса, поэтому путешествуем безопасно", – отметил Криклий.

Проектная стоимость строительства пассажирского терминала в аэропорту Запорожья составляла в 2017 году 543 млн грн. Площадь терминала – более 12 тыс. м².