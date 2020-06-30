Аэропорт Киев уволит половину сотрудников, чтобы избежать банкротства

Как сказано в заявлении аэропорта, усугублению проблем, вызванных прекращением авиаперевозок, "сопутствовало отсутствие какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства, а также властей Киева".
"К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт Киев объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их профессиональную подготовку тратится не только много времени, но и значительные средства", – заявил генеральный директор компании "Мастер-Авиа" Олег Левченко на собрании коллектива аэропорта, которое состоялось 25 июня.
На данный момент каждое подразделение аэропорта решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия, говорится в заявлении.
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