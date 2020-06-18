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Wizz Air возобновляет полеты из Киева

Венгерский лоукостер Wizz Air с 17 июня возобновляет полеты из киевского аэропорта Жуляны в Грецию, Данию, Эстонию, Германию, Венгрию и Великобританию.

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Wizz Air возобновляет рейсы из Жулян
Wizz Air возобновляет рейсы из Жулян
Фото: EPA

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с 17 июня возобновляет выполнение авиарейсов из Киева. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"С 17 июня украинские пассажиры смогут запланировать путешествие по следующим направлениям и в следующие страны: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин (аэропорт Шонефельд), Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон (аэропорт Лутон, Великобритания)", – заявили в компании.

В пресс-службе Wizz Air добавили, что в связи с пандемией коронавируса авиакомпания внедрила новые правила для обеспечения физического дистанцирование во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мероприятий в салонах самолетов. Также пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и оплачивать услуги онлайн, чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно.

"В течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж – перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором", – добавили в Wizz Air.

Карантин из-за пандемии коронавируса в Украине действует с 12 марта, авиасообщение было приостановлено 17 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. 17 июня адаптивный карантин был продлен до 31 июля.

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Теги: Киев, Украина, Жуляны, Wizz Air, авиасообщение
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