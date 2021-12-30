В Нацбанке Украины рассказали, как в праздничные дни будут работать банки и система электронных платежей

С 31 декабря по 4 января в Украине будет действовать курс гривны, установленный НБУ 30 декабря Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

30 декабря СЭП работает до 00.00. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ и другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

"31 декабря до 13.00 через СЭП осуществляются только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы, платежи от НБУ и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 13.00", – отметили в релизе.

1 января 2022 банковский день в СЭП начнется в 9.00 с датой банковского дня 4 января. 1–3 января участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе. Межбанковские переводы через СЭП в этот период производятся датой банковского дня 4 января.

"В этот период депозитарий НБУ не работает, а банки самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме", – пояснили в пресс-службе регулятора.

4–6 января банки и система электронных платежей будут работать в обычном режиме.

С 31 декабря по 4 января в Украине будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, установленные НБУ 30 декабря.

7–9 января межбанковские переводы через СЭП осуществляются датой банковского дня 10 января.

"1–3 января и 7–9 января банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными деньгами разных номиналов для обслуживания клиентов", – подчеркнули в НБУ.