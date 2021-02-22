В отчете НКРЭКУ нет ни слова о доминирующем положении кого-либо из участников рынка электроэнергии – Рябцев

В официальном отчете НКРЭКУ указано, что существует "средний уровень конкуренции" в сегменте поставок электроэнергии бытовым потребителям, подчеркнул член экспертного совета при Министерстве энергетики Украины Геннадий Рябцев.

Геннадий Рябцев заявил, что в отчете НКРЭКУ нет ни одного упоминания об "угрожающей ситуации", о которой сообщили СМИ Фото:

В материалах Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) нет ни одного намека на доминирующее положение любого из участников рынка электроэнергии, а распространенные некоторыми СМИ сведения являются откровенной манипуляцией и обманом, заявил в своем Facebook член экспертного совета при Министерстве энергетики Украины Геннадий Рябцев.

"19 февраля УНИАН вновь продемонстрировал высокие стандарты журналистики в анонимном материале под названием "НКРЭКУ официально подтвердила угрозу монополизации на рынке электроэнергии Украины и доминирующее положение ДТЭК". Достаточно было открыть упомянутые в статье отчеты, чтобы понять, что аноним с УНИАН немножко приврал", – прокомментировал эксперт.

Рябцев отметил, что в официальном отчете НКРЭКУ, наоборот, указано, что существует "средний уровень конкуренции" в сегменте поставок электроэнергии бытовым потребителям, а что касается ситуации в энергоострове Бурштынской ТЭС, то в отчете НКРЭКУ нет ни одного упоминания об "угрожающей ситуации", о которой сообщили СМИ.

"Под самим Бурштынским энергоостровом, собственно, и понимают территорию, на которой расположены электрические сети Бурштынской ТЭС вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Общая имеющаяся генерация других станций в пределах острова составляет всего 250 МВт. Поэтому с Бурштынской ТЭС просто некому конкурировать", – пояснил он.