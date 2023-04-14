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В проекте "Армия восстановления" участвует 14,5 тыс. безработных. Минэкономики назвало размер выплат

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В "Армии восстановления" уже более 14 тыс. украинцев
В "Армии восстановления" уже более 14 тыс. украинцев
Фото: kharkivoda.gov.ua

В проекте "Армия восстановления" участвуют 14,5 тыс. безработных украинцев, проект действует уже в 16 регионах Украины, последними к нему присоединились Херсонская и Тернопольская области.

Об этом сообщила 14 апреля замминистра экономики Татьяна Бережная, информирует пресс-служба ведомства. 

По ее словам, с начала года к "Армии восстановления" присоединились 11 тыс. безработных. 

"Лидером среди регионов в этом проекте остается Полтавская область, где такие работы выполняют 3600 безработных. В общей сложности участникам проекта государство уже выплатило 85 млн грн за восстановительные работы", – сказала она. 

Согласно релизу, участников проекта привлекают к выполнению общественно полезных работ, в частности, это: 

  • разбор завалов, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, восстановление жилых домов, поврежденных в результате боевых действий и их последствий;
  • строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;
  • обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
  • заготовка дров для военных и населения;
  • разгрузка, фасовка и доставки гуманитарной помощи, работа в центрах приема внутренне перемещенных лиц.

"Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает в Центр занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата за выполненные работы составляет не менее 6700 грн и выше, чем средний размер пособия по безработице, которую получает безработный, состоя на учете", – добавили в министерстве.

Контекст:

Проект "Армия восстановления" был запущен осенью 2022 года с целью привлечь людей, которые временно потеряли работу, к восстановлению страны, напомнили в министерстве. Более детальная информация о проекте и о том, кто может в нем принять участие, – на сайте Минэкономики.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: безработица, помощь, строительство, пособия, война России против Украины, выплаты, Минэкономики, восстановление
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