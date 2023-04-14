В проекте "Армия восстановления" участвует 14,5 тыс. безработных. Минэкономики назвало размер выплат

Об этом сообщила 14 апреля замминистра экономики Татьяна Бережная, информирует пресс-служба ведомства.

По ее словам, с начала года к "Армии восстановления" присоединились 11 тыс. безработных.

"Лидером среди регионов в этом проекте остается Полтавская область, где такие работы выполняют 3600 безработных. В общей сложности участникам проекта государство уже выплатило 85 млн грн за восстановительные работы", – сказала она.

Согласно релизу, участников проекта привлекают к выполнению общественно полезных работ, в частности, это:

разбор завалов, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, восстановление жилых домов, поврежденных в результате боевых действий и их последствий;

строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

заготовка дров для военных и населения;

разгрузка, фасовка и доставки гуманитарной помощи, работа в центрах приема внутренне перемещенных лиц.

"Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает в Центр занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата за выполненные работы составляет не менее 6700 грн и выше, чем средний размер пособия по безработице, которую получает безработный, состоя на учете", – добавили в министерстве.