Кабмин упростил условия подачи документов для получения статуса безработного

Согласно релизу, правительство упросило условия подачи документов для получения статуса безработного и уточнило порядок получения статуса зарегистрированного безработного онлайн.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала, что возможность получить статус безработного в электронной форме останется.

"Это облегчит процесс подачи документов внутренне перемещенным лицам, находящимся на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия. Также упрощается процесс регистрации для людей, которые утратили документы, или у которых до сих пор не были разорваны трудовые отношения с работодателем, который находится на территории, где ведутся активные боевые действия", – добавила она.

Как сказано в сообщении, Кабмин также внес такие изменения в порядок регистрации безработных и лиц, которые ищут работу:

утверждены условия предоставления статуса зарегистрированного безработного членам добровольческих формирований территориальной общины и пребывания их на учете во время военного положения;

рабочее общение безработного с карьерным советником (специализированным карьерным советником) по поиску работы приравнивается к личному посещению центра занятости;

утверждены новые критерии подходящей работы, в том числе во время военного положения;

дополнены основания прекращения регистрации безработных по пребыванию за границей.