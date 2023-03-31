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Кабмин упростил условия подачи документов для получения статуса безработного

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Решение правительство приняло на заседании 30 марта
Решение правительство приняло на заседании 30 марта
Фото: kmu.gov.ua

30 марта на заседании Кабинета Министров Украины утвердили новый порядок регистрации, перерегистрации безработных лиц и тех, кто ищет работу. Об этом проинформировал сайт Минэкономики Украины.

Согласно релизу, правительство упросило условия подачи документов для получения статуса безработного и уточнило порядок получения статуса зарегистрированного безработного онлайн.  

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала, что возможность получить статус безработного в электронной форме останется. 

"Это облегчит процесс подачи документов внутренне перемещенным лицам, находящимся на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия. Также упрощается процесс регистрации для людей, которые утратили документы, или у которых до сих пор не были разорваны трудовые отношения с работодателем, который находится на территории, где ведутся активные боевые действия", – добавила она. 

Как сказано в сообщении, Кабмин также внес такие изменения в порядок регистрации безработных и лиц, которые ищут работу: 

  • утверждены условия предоставления статуса зарегистрированного безработного членам добровольческих формирований территориальной общины и пребывания их на учете во время военного положения;
  • рабочее общение безработного с карьерным советником (специализированным карьерным советником) по поиску работы приравнивается к личному посещению центра занятости;
  • утверждены новые критерии подходящей работы, в том числе во время военного положения;
  • дополнены основания прекращения регистрации безработных по пребыванию за границей.
Контекст:

По оценке Нацбанка Украины, летом 2022 года спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, Свириденко в январе 2023 года говорила, что уровень безработицы в Украине составляет около 30%, пишет "Укринформ". НБУ прогнозирует, что в течение года безработица в Украине будет на уровне 26%. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: безработица, Нацбанк, Минэкономики, Юлия Свириденко
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