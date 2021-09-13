В СБУ заявили, что проконтролируют тендеры по закупкам ноутбуков для учителей до завершения программы

"В любой момент могут быть нарушения, в том числе уголовно наказуемые, поэтому весь этот период мы будем наблюдать. Если в действиях определенных лиц найдут признаки преступлений, их привлекут к ответственности. До конца года мы этим вопросом занимаемся – пока завершится бюджетный год и эта программа. Надеемся, будет завершена успешно", – сказал представитель СБУ.
Он отметил, что спецслужба действовала на предупреждение. Тендеры были объявлены, но состоялись только в Днепропетровской и Волынской областях.
"Насколько я знаю, последний тендер будет отменен, а по Днепропетровской области – он находится на проверке Министерства цифровой трансформации. Остальные процедуры продолжаются. Они объявляются в каждом районе, это длительная процедура, и именно мы будем ее контролировать", – уточнил Витюк.
Министерство цифровой трансформации, СБУ и Министерство образования заподозрили коррупционный сговор в тендерах на закупку ноутбуков для учителей. Об этом глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил 11 сентября.
СБУ установила лиц, которые провели переговоры с участниками IT-рынка, задействованными в покупке ноутбуков для педагогов, и договорились об увеличении стоимости гаджетов на более 30%.
Ноутбуками правительство планирует обеспечить 60 тыс. учителей. Стоимость каждого ноутбука оценивалась предварительно в 20 тыс. грн, общая сумма закупки – почти 1 млрд грн.