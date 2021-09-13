В СБУ заявили, что проконтролируют тендеры по закупкам ноутбуков для учителей до завершения программы

Витюк: В любой момент могут быть нарушения, в том числе уголовно наказуемые, поэтому мы будем наблюдать Фото: Служба безпеки України / Facebook

"В любой момент могут быть нарушения, в том числе уголовно наказуемые, поэтому весь этот период мы будем наблюдать. Если в действиях определенных лиц найдут признаки преступлений, их привлекут к ответственности. До конца года мы этим вопросом занимаемся – пока завершится бюджетный год и эта программа. Надеемся, будет завершена успешно", – сказал представитель СБУ.

Он отметил, что спецслужба действовала на предупреждение. Тендеры были объявлены, но состоялись только в Днепропетровской и Волынской областях.

"Насколько я знаю, последний тендер будет отменен, а по Днепропетровской области – он находится на проверке Министерства цифровой трансформации. Остальные процедуры продолжаются. Они объявляются в каждом районе, это длительная процедура, и именно мы будем ее контролировать", – уточнил Витюк.