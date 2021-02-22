В случае успешной реализации стратегии НАК "Нафтогаз" будет создано 300 тыс. рабочих мест, а бюджеты получат не менее 360 млрд грн – Коболев

Если стратегия НАК "Нафтогаз України" не будет реализована, то произойдет уменьшение ВВП страны на 410 млрд грн, а госбюджет недополучит более 110 млрд грн, рассказал глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

Если стратегия НАК "Нафтогаз України" будет реализована, в стране будут созданы 300 тыс. рабочих мест, а сумма уплаченных в госбюджет налогов составит более 360 млрд грн. Об этом на всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка" рассказал глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев. Видео опубликовано в Facebook компании.

"Что можем мы все получить в случае успешной реализации стратегии НАК "Нафтогаз"? Это почти 300 тыс. рабочих мест, это более 360 млрд грн доходов государственного бюджета Украины, плюс 36 млрд в Пенсионный фонд Украины и плюс 438 млрд грн к ВВП", – рассказал он.

Коболев убежден, что именно ради этих цифр нужно завершить начатую в компании реформу корпоративного управления. Если же стратегия НАК "Нафтогаз України" не будет реализована, то произойдет уменьшение ВВП на 410 млрд грн, а госбюджет недополучит более 110 млрд грн.

"Если наша стратегия не будет реализована, то что мы точно получим, так это, конечно, потерю большого количества рабочих мест, почти 200 тыс., недополучение доходов госбюджета в размере 110 млрд грн, недополучение доходов Пенсионного фонда почти 30 млрд грн, уменьшение ВВП на 410 млрд грн. Это цифры на ближайшие 10 лет – до 2030 года", – отметил глава правления НАК.

Он сообщил, что группа "Нафтогаз" намерена увеличить компетенции в трейдинге, вернуть себе статус крупнейшего трейдера газа на оптовом рынке, который будет выполнять роль банка или страхования всего рынка, сглаживая ценовые пики, а также увеличить долю на розничном рынке газа до 30%.

Всеукраинский форум "Украина 30. Платежка" прошел 15–17 февраля в Киеве. На мероприятии обсуждали тарифы и энергетическую независимость.