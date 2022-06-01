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В Украине арестовали имущество, счета и корпоративные права российской "Татнефти"

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"Татнефть" поставляет нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны Российской Федерации
"Татнефть" поставляет нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны Российской Федерации
Фото: depositphotos.com

Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний, основанных российской нефтяной компанией "Татнефть". Об этом 31 мая сообщило Госбюро расследований.

В ГБР подчеркнули, что "Татнефть" поставляет нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны Российской Федерации.

"В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки, 118 бензовозов и автомобилей", – добавили в ведомстве.

Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн грн. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд грн, добавили в ГБР.

Арест имущества провели в рамках расследования по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти.

Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мер по управлению ими.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, арест, имущество, Татнефть, Джорджио Армани, ГБР
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