В Украине арестовали имущество, счета и корпоративные права российской "Татнефти"

В ГБР подчеркнули, что "Татнефть" поставляет нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны Российской Федерации.

"В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки, 118 бензовозов и автомобилей", – добавили в ведомстве.

Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн грн. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд грн, добавили в ГБР.

Арест имущества провели в рамках расследования по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти.

Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мер по управлению ими.