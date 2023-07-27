В Украине главой крупного госбанка назначили поляка, наблюдательный совет возглавила боснийка

Отмечается, что кандидатуру Качмарека поддержал наблюдательный совет банка. С ноября 2008 года по апрель 2014 года он был директором по розничным банковским услугам – членом правления "Альфа-Банка" (принадлежал российским миллиардерам).

После этого вернулся в Польшу и в июне 2014-го возглавил правление Getin Holding SA (владеет 99,52% акций украинского "Идея Банка"). 12 ноября 2014 года Качмарек на три года возглавил наблюдательный совет "Идея Банка". В июне 2023 года ушел с должностив отставку.

Качмарек также входил в наблюдательные советы таких компаний: ООО "Каркаде" (Калининград, Россия), ЗАО "Идея Банк" (Минск, Беларусь), ЗАО "Белорусский банк малого бизнеса" (Минск, Беларусь), Getin International SA (Вроцлав, Польша). Возглавлял наблюдательный совет MW Trade SA (Вроцлав, Польша).

До избрания Качмарека лидером конкурса считался и.о. главы Родион Морозов.