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В Украине подешевеет доллар – финансовые эксперты

В ближайшее время гривна укрепит свои позиции и курс валют будет в пределах 26,5 грн за один доллар, прогнозируют финансовые эксперты Андрей Шевчишин и Вадим Иосуб.

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По мнению экспертов, начиная с 9 июня гривна укрепит свои позиции, а доллар "просядет"
По мнению экспертов, начиная с 9 июня гривна укрепит свои позиции, а доллар "просядет"
Фото: pixabay.com

Начиная со следующей недели курс доллара начнет снижаться, после 9 июня предложение валюты значительно превысит спрос, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на финансовых аналитиков.

"Вероятно, в ближайшее время гривна еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар", – прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Эксперт добавил, что удешевление доллара связано с тем, что 9 июня Международный валютный фонд рассмотрит предоставление помощи Украине в рамках новой программы.

С Шевчишиным согласен и его коллега из "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю примерно по 26,4 грн, а наличный доллар в банках может быть примерно по 26,4/26,6 грн", – говорит Иосуб.

Украина рассчитывает, что МВФ на заседании совета одобрит новую кредитную программу на $5 млрд, а на следующий день будет выплачен первый транш.

По сообщениям СМИ, для получения траншей Киев должен будет выполнить еще ряд условий – так называемых структурных маяков, которые можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса.

Теги: МВФ, экономика, курс валют, курс доллара, курс гривны
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