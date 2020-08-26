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В Украине повысили размер тарифной ставки работникам бюджетной сферы

Кабинет Министров Украины поддержал решение Верховной Рады увеличить с 1 сентября размер тарифной ставки работникам бюджетной сферы.

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С 1 сентября размер тарифной ставки работника 1-го тарифного разряда единой тарифной сетки составит 2225 грн
С 1 сентября размер тарифной ставки работника 1-го тарифного разряда единой тарифной сетки составит 2225 грн
Фото: pixabay.com

С 1 сентября размер тарифной ставки работникам бюджетной сферы будет увеличен. Такое решение приняло правительство Украины на заседании 26 августа в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5 тыс. грн, передает корреспондент "ГОРДОН".

Таким образом, размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда единой тарифной сетки составит 2225 грн (44,5% от размера минимальной зарплаты).

Размеры должностных окладов (тарифных ставок) по всем тарифным разрядам единой тарифной сетки будут рассчитываться, исходя из нового размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда.

Верховная Рада Украины 25 августа приняла в целом законопроект №3963, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. За это решение проголосовали 295 народных депутатов. Оно вступит в силу с 1 сентября.

28 июля Государственная служба статистики проинформировала, что в Украине выросла официальная средняя зарплата: средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 11 579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

Теги: Кабинет Министров, правительство, тарифы, минимальная зарплата, заседание
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