Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

В Украине появилась новая международная платежная система

Внутригосударственная платежная система Forpost стала международной и изменила название на NovaPay, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине появилась новая международная платежная система NovaPay
В Украине появилась новая международная платежная система NovaPay
Фото: Національний банк України / Facebook

Национальный банк Украины изменил статус платежной системы Forpost с внутригосударственной на международную. Об этом 30 января сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины принял решение о согласовании изменений в правила внутригосударственной платежной системы Forpost, которые среди прочего предусматривают изменение статуса и наименования платежной системы с внутригосударственной платежной системы Forpost на международную платежную систему NovaPay", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, NovaPay стала 11-й международной платежной системой, платежной организацией которой является резидент, на платежном рынке Украины.

Платежная система Forpost была создана в 2012 году оператором экспресс-доставки "Нова пошта" и занималась денежными переводами внутри Украины.

Теги: НБУ, платежная система, NovaPay, Forpost
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  В клипе Zayn показали маски украинского дизайнера Bob Basset. Видео
  В клипе Zayn показали маски украинского дизайнера Bob Basset. Видео
Объявлена программа 70-го Берлинского международного кинофестиваля
Объявлена программа 70-го Берлинского международного кинофестиваля
  "Дикі танці". alyona alyona выпустила клип. Видео
  "Дикі танці". alyona alyona выпустила клип. Видео
Комаров: Не верьте, если у нас кто-то уже предлагает вам лекарства или прививки от коронавируса
Комаров: Не верьте, если у нас кто-то уже предлагает вам лекарства или прививки от коронавируса
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS