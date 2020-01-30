В Украине появилась новая международная платежная система

Национальный банк Украины изменил статус платежной системы Forpost с внутригосударственной на международную. Об этом 30 января сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины принял решение о согласовании изменений в правила внутригосударственной платежной системы Forpost, которые среди прочего предусматривают изменение статуса и наименования платежной системы с внутригосударственной платежной системы Forpost на международную платежную систему NovaPay", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, NovaPay стала 11-й международной платежной системой, платежной организацией которой является резидент, на платежном рынке Украины.

Платежная система Forpost была создана в 2012 году оператором экспресс-доставки "Нова пошта" и занималась денежными переводами внутри Украины.