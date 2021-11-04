В Украине разрешили продажу акций Pfizer, Nike и Procter & Gamble

НКЦБФР дала старт обращению на украинских регулируемом и нерегулируемом рынках акций следующих компаний: Nike, Merck & Co, Paypal Holdings, Nvidia, Pepsico, Pfizer, Qualcomm, Procter & Gamble, Walt Disney, Starbucks, United Parcel Service, Walmart.
Всего в Украине теперь разрешено продавать акции 85 иностранных компаний.
По мнению председателя комиссии Руслана Магомедова, приход на украинский рынок этих компаний – не только опция увеличения оборота, но и интеграция отечественных инвесторов в международные рынки.
Pfizer, Inc. – одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, основанная в 1849 году.
В августе 2021 года стоимость акций Pfizer на фоне увеличения количества больных COVID-19 в США выросла до рекордного уровня впервые за 22 года.
Nike, Inc. – американская транснациональная компания, специализирующаяся на выпуске спортивной одежды и обуви.
Procter & Gamble – американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров.