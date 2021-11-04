В Украине разрешили продажу акций Pfizer, Nike и Procter & Gamble

НКЦБФР дала старт обращению на украинских регулируемом и нерегулируемом рынках акций следующих компаний: Nike, Merck & Co, Paypal Holdings, Nvidia, Pepsico, Pfizer, Qualcomm, Procter & Gamble, Walt Disney, Starbucks, United Parcel Service, Walmart.

Всего в Украине теперь разрешено продавать акции 85 иностранных компаний.

По мнению председателя комиссии Руслана Магомедова, приход на украинский рынок этих компаний – не только опция увеличения оборота, но и интеграция отечественных инвесторов в международные рынки.