В Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями

Шмыгаль: Экономический эффект от внедрения накопительной пенсии – 477 млрд грн до 2030 года Фото: kmu.gov.ua

"В наших руках это преступление остановить и исправить. Кроме того, что мы обеспечим достойную пенсию людям, мы также обеспечим реальный сектор экономики длинным, недорогим и надежным ресурсом", – сказал премьер.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что о введении системы обязательных пенсионных накоплений в Украине говорят уже 16 лет.

"Мы уже знаем социальную и экономическую цену промедления. Ежегодно в среднем около 600 тыс. людей по возрасту теряют возможность участия в этой системе и возможность иметь пенсионные накопления в дополнение к солидарной пенсии. Средняя пенсия сейчас была бы на 20–25% выше за счет пенсионных накоплений у людей, которые с 2007 года были участниками системы", – отметила министр.

Минсоцполитики, Министерству финансов и Министерству экономики поручили разработать предложения по внедрению на базе действующего законодательства социальных пакетов с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы с 2023 года.

"Накопительная система образуется как дополнительная к имеющейся солидарной. Гарантирование вкладов должно быть стопроцентным для государственного пенсионного накопительного фонда. За вторыму уровнем должен заработать третий уровень, на котором добровольное пенсионное страхование осуществляется с привлечением негосударственных фондов. Экономический эффект от внедрения накопительной пенсии, по оценкам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – 477 млрд грн до 2030 года", – заявил Шмыгаль.