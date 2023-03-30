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В Украине с июля отменят налоговые льготы, вернут проверки бизнеса и штрафы за неиспользование РРО – Гетманцев

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Гетманцев: То, что будет меняться, мы анонсировали. Мы уберем двухпроцентный единый налог с июля, вернем документальные проверки бизнеса
Гетманцев: То, что будет меняться, мы анонсировали. Мы уберем двухпроцентный единый налог с июля, вернем документальные проверки бизнеса
Фото: sluga-narodu.com

С июля 2023 года в Украине планируют ряд изменений в налогообложении. Об этом народный депутат Украины от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в интервью "РБК-Украина", вышедшем 30 марта.

"То, что будет меняться, мы анонсировали. Мы уберем двухпроцентный единый налог с июля, вернем документальные проверки бизнеса. Сейчас, кроме возмещения НДС, нет таких проверок. Возобновим штрафы с 1 июля за неиспользование РРО [регистраторов расчетных операций]. Это законопроект Кабмина №8401, и я думаю, что мы его примем. Это есть в условиях новой программы с МВФ", – сказал он. 

Повышать налоги, по словам парламентария, не планируют. 

"Мы не брали перед МВФ обязательства увеличить налоги, кроме возвращения к довоенным практикам по единому налогу. Но дали обещание на первом этапе программы в 2023–2024 годах усиливать мобилизацию доходов в рамках действующего налогового поля и воздерживаться от любых действий по размыванию налоговой базы. Это как бы рамка, которая обусловлена официально на уровне государства", – добавил Гетманцев.

Контекст:

Законопроект №8401 об особенностях налогообложения в период действия военного положения был внесен в Верховную Раду 31 января. Пока он находится на рассмотрении комитета.

Теги: налоги, МВФ, бизнес, льготы, НДС, законопроект, война России против Украины, кассовые аппараты, проверки, Даниил Гетманцев, Кабмин
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