В Украине с июля отменят налоговые льготы, вернут проверки бизнеса и штрафы за неиспользование РРО – Гетманцев

Гетманцев: То, что будет меняться, мы анонсировали. Мы уберем двухпроцентный единый налог с июля, вернем документальные проверки бизнеса Фото: sluga-narodu.com

"То, что будет меняться, мы анонсировали. Мы уберем двухпроцентный единый налог с июля, вернем документальные проверки бизнеса. Сейчас, кроме возмещения НДС, нет таких проверок. Возобновим штрафы с 1 июля за неиспользование РРО [регистраторов расчетных операций]. Это законопроект Кабмина №8401, и я думаю, что мы его примем. Это есть в условиях новой программы с МВФ", – сказал он.

Повышать налоги, по словам парламентария, не планируют.

"Мы не брали перед МВФ обязательства увеличить налоги, кроме возвращения к довоенным практикам по единому налогу. Но дали обещание на первом этапе программы в 2023–2024 годах усиливать мобилизацию доходов в рамках действующего налогового поля и воздерживаться от любых действий по размыванию налоговой базы. Это как бы рамка, которая обусловлена официально на уровне государства", – добавил Гетманцев.